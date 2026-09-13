महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में रविवार (13 सितंबर) को श्रीलंका को भारतीय पारी की 5वें ओवर में बड़ा झटका लग गया। विशमी गुणरत्ने चोटिल होकर मैदान से बाहर चली गईं। उनकी चोट कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

भारत की पारी में चौथे ओवर की चौथी गेंद पर विशमी गुणरत्ने का दाहिना टखना मुड़ गया। उन्होंने गेंद पकड़ा और थ्रो किया और उसके बाद उनका दाहिना टखना मुड़ गया। वह दर्द से जमीन पर गिर गईं और फिजियो उन्हें देखने के लिए मैदान पर आए। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

विशमी गुणरत्ने को संजना कविंदी की जगह मौका

विशमी गुणरत्ने का चोटिल होना श्रीलंका के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि फाइनल में उन्हें प्लेइंग 11 में संजना कविंदी की जगह मौका दिया गया। फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने भी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणालन कमलिनी को मौका दिया।

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

श्रीलंका की प्लेइंग 11

चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।

प्रतिका रावल बाहर

महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणालन कमलिनी को मौका दिया, जिन्होंने 30 दिसंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ ही त्रिवेंद्रम में डेब्यू किया था। उन्होंने उस मैच में 12 रन बनाए थे और 2 चौके लगाए थे। पूरी खबर पढ़ें।