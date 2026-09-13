महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में रविवार (13 सितंबर) को भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अमूमन फाइनल में टीमें बदलाव से बचती हैं, लेकिन भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 से प्रतिका रावल को बाहर करने का साहिक फैसला लिया। उनकी जगह सिर्फ 1 टी20 मैच की अनुभव वालीं गुणालन कमलिनी को मौका दिया। हरमनप्रीत ने प्रतिका को प्लेइंग 11 से बाहर करने का कारण भी अजीब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिका को आराम दिया गया है।

एशिया कप 2026 भारत-श्रीलंका लाइव स्कोर के लिए क्लिक करें

गुणालन कमलिनी की बात करें तो उनकी उम्र मात्र 18 साल की है। वह बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। 30 दिसंबर 2025 को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही त्रिवेंद्रम में डेब्यू किया था। उन्होंने उस मैच में 12 रन बनाए थे और 2 चौके लगाए थे। डब्ल्यूपीएल में वह मुंबई इंडियंस का हिसा हैं। 14 मैच की 10 पारियों में 15.28 के औसत से 107 रन बनाए हैं। 32 उनका सर्वोच्च स्कोर है।

प्रतिका रावल का प्रदर्शन

प्रतिका रावल का प्रदर्शन महिला एशिया कप में अच्छा नहीं रहा, जिन्हें जेमिमा रोड्रिग्स की जगह टीम में मौका मिला। उन्होंने 4 मैचों में 56 रन बनाए। थाईलैंड के खिलाफ 22, हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 10, पाकिस्तान के खिलाफ 4 और बांग्लादेश के खिलाफ 20 रन बनाए थे।

श्रीलंका ने भी प्लेइंग 11 में बदलाव किया

महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भी प्लेइंग 11 में बदलाव किया। संजना कविंदी की जगह विशमी गुणरत्ने को मौका दिया। कप्तान चमारी अटापट्टू ने बदलाव का कारण अनुभव बताया। बता दें कि भारत ने श्रीलंका को पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 9 बार हराया है। वह हार 2024 एशिया कप फाइनल में मिली थी।

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

श्रीलंका की प्लेइंग 11

चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।

अरुण जेटली स्टेडियम में राष्ट्रगान से पहले गूंजा वंदे मातरम्

भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 मैच से पूर्व ऐतिहासिक पल था और राष्ट्रगान से पहले राष्ट्र गीत वंदे मातरम् अरुण जेटली स्टेडियम में गूंजा। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा देखने को मिला। पूरी खबर पढ़ें।