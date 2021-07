Ind vs SL: मैच के दौरान 3rd अंपायर से हुई बड़ी चूक, मीम शेयर कर इस दिग्गज बल्लेबाज ने की खिंचाई

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी वनडे मुक़ाबले में एक बड़ा ही हास्यास्पद वाकया देखने को मिला। मैच के दौरान 3rd अंपायर से एक बड़ी चूक हो गई। जिसके बाद सोशल मीडिया में एक के बाद एक मीम आना चालू गए। ऐसा ही एक मीम दिग्गज पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जफर ने शेयर किया है।

दरअसल भारतीय पारी के 23वें ओवर में प्रवीण जयविक्रमा की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने स्वीप शॉट लगाने की कोशिश की। लेकिन वे गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाये और गेंद उनके पैड पर जा लगी। जिसके बाद जयविक्रमा ने जोरदार अपील की और अंपार कुमार धर्मसेना ने सूर्यकुमार को आउट करार दिया। जिसे सूर्य ने तुरंत रिव्यू कर दिया। टीवी रिप्ले में देखा गया कि गेंद टप्पा खाने लेग स्टंप पर जा कर लग सकती है, ऐसा देखते ही श्रीलंकाई खिलाड़ी खुशी से जश्न मनाने लग जाते हैं।

लेकिन थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाने में सामान्य की तुलना में बहुत ही ज्यादा समय लिया और सब चर्चा करने लगे कि आखिर यह हो क्या रहा है। पांच छह मिनट के बाद 3rd अंपायर ने सूर्य को आउट करार दिया। अगले बल्लेबाज हार्दिक पंड्या भी बल्लेबाजी के लिए पवेलियन से निकल गए।

Third umpire during that DRS review thankfully right call was made in the end. #SLvIND #SuryakumarYadav pic.twitter.com/bPOfoTJ6NA

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 23, 2021