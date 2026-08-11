अजंता मेंडिस एक ऐसा नाम था 2008 के दौर का जिससे भारतीय फैंस के मन में एक अलग खौफ पैदा हो गया था। 6 जुलाई 2008 को एशिया कप का वह फाइनल मुकाबला था, जब भारतीय टीम कराची में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। फिर फाइनल में 276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी ठीकठाक थी लेकिन 76 रन पर दूसरा विकेट गिरने के बाद पूरी टीम 173 रन पर सिमट गई। टीम को ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर दिया था श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले अजंता मेंडिस ने।

गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युवराज सिंह, एमएस धोनी जैसे सभी दिग्गज मेंडिस की फिरकी में फंस चुके थे। भारत इस तरह फाइनल में हारा और अजंता मेंडिस 8 ओवर में 1 मेडन और 13 रन देकर 6 विकेट लेते हुए हीरो बन गए। इसके बाद हर तरफ मेंडिस की मिस्ट्री की चर्चा होने लगी, मगर वीरेंद्र सहवाग का आतिशी अंदाज किसी से नहीं छिपा था। एक बार तो मेंडिस जीत गए थे लेकिन फैंस को इंतजार था दोबारा सहवाग और मेंडिस की भिड़ंत का।

6 जुलाई 2008 को टीम इंडिया का जो हाल मेंडिस ने किया था वह सभी ने देखा था। भारतीय खिलाड़ियों में इसका गुस्सा भी था। एशिया कप टीम इंडिया हार गई थी। अब बारी थी बदले की जिसे लिया वीरेंद्र सहवाग ने। सहवाग ने एक महीने के अंदर ही मेंडिस की मिस्ट्री का पोस्टमार्टम कर दिया था। यह मौका वनडे क्रिकेट नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में आया था, जब वीरेंद्र सहवाग ने गॉल के मैदान पर दोहरा शतक जड़ा था और मेंडिस ने 4 से ऊपर की इकॉनमी से रन खर्च किए थे।

कैसे सुलझा था मेंडिस की फिरकी का फंदा?

दरअसल यह मौका था भारत और श्रीलंका के बीच 2008 में खेली जा रही टेस्ट सीरीज का। सीरीज का दूसरा मुकाबला गॉल में खेला जा रहा था। 31 जुलाई से शुरू हुए इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। सहवाग ने 201 रन बनाए लेकिन पूरी भारतीय टीम 329 रन पर सिमट गई। अजंता मेंडिस फिर से आग उगल रहे थे। उन्होंने फिर छह विकेट झटके, मगर वीरेंद्र सहवाग ने उस पारी में जो पिटाई की थी उसके बाद से सभी को मेंडिस की फिरकी के फंदे का हल मिल गया था।

उस पारी में अजंता मेंडिस ने 6 विकेट जरूर लिए थे लेकिन 28 ओवर में 117 रन उन्होंने 4 से ऊपर की इकॉनमी से खर्च किए थे। एक तरफ से मेंडिस और मुरली विकेट ले रहे थे, दूसरी तरफ से सहवाग दोनों की खबर ले रहे थे। वीरू 201 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में 22 चौके और 4 छक्के लगाए थे। दूसरी पारी में भी सहवाग ने 50 रन की पारी खेली थी।

श्रीलंकाई टीम यह मुकाबला 170 रन से हारी थी। इस मैच में भारत की जीत में सहवाग की पारी का अहम योगदान था। उसके बाद धीरे-धीरे दुनिया के सभी बल्लेबाजों ने अजंता मेंडिस की मिस्ट्री का सामना करने का तरीका खोज लिया था। इससे पहले तक मेंडिस के सामने कोई भी बल्लेबाज खास प्रहार नहीं कर पा रहा था। मगर सहवाग ने सभी को इसकी तकनीक अपनी बल्लेबाजी से बता दी थी।

यहां देखें गॉल के उस टेस्ट मैच का पूरा स्कोरकार्ड

जानकारी विवरण सीरीज भारत का श्रीलंका दौरा, 2008 मैच दूसरा टेस्ट स्थान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल तारीख 31 जुलाई से 3 अगस्त 2008 टॉस भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की नतीजा भारत 170 रन से जीता सीरीज स्थिति 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर प्लेयर ऑफ द मैच वीरेंद्र सहवाग भारत पहली पारी 329 रन, ऑल आउट श्रीलंका पहली पारी 292 रन, ऑल आउट भारत दूसरी पारी 269 रन, ऑल आउट श्रीलंका दूसरी पारी 136 रन, ऑल आउट श्रीलंका का लक्ष्य 307 रन श्रीलंका की दूसरी पारी 47.3 ओवर में 136 रन

भारत की पहली पारी

बल्लेबाज रन गेंद चौके छक्के वीरेंद्र सहवाग *201 ** 231 22 4 गौतम गंभीर 56 103 8 0 वीवीएस लक्ष्मण 39 83 4 0 राहुल द्रविड़ 2 6 0 0 सचिन तेंदुलकर 5 3 1 0 सौरव गांगुली 0 5 0 0 दिनेश कार्तिक 7 11 0 0 अनिल कुंबले 4 32 0 0 हरभजन सिंह 1 7 0 0 जहीर खान 2 7 0 0 ईशांत शर्मा 0 4 0 0 कुल 329 82 ओवर

सहवाग 201 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत की पहली पारी 329 रन पर समाप्त हुई। श्रीलंका की ओर से अजंता मेंडिस ने 6 विकेट लिए।

श्रीलंका की पहली पारी

बल्लेबाज रन चौके छक्के महेला जयवर्धने 86 10 0 कुमार संगकारा 68 9 0 मालन वार्नापुरा 66 10 1 थिलन समरवीरा 14 2 0 प्रसन्न जयवर्धने 24 1 0 अन्य 34 — — कुल 292

भारत की ओर से हरभजन सिंह ने 6 विकेट और अनिल कुंबले ने 3 विकेट लिए।

भारत की दूसरी पारी

बल्लेबाज रन गौतम गंभीर 74 वीरेंद्र सहवाग 50 राहुल द्रविड़ 44 सचिन तेंदुलकर 31 दिनेश कार्तिक 20 सौरव गांगुली 16 हरभजन सिंह 11 वीवीएस लक्ष्मण 13 अनिल कुंबले 2 जहीर खान 1* ईशांत शर्मा 0 कुल 269

श्रीलंका के लिए अजंता मेंडिस ने दूसरी पारी में 4 विकेट और मुथैया मुरलीधरन ने 3 विकेट लिए।

श्रीलंका की दूसरी पारी

बल्लेबाज रन थिलन समरवीरा 67* तिलकरत्ने दिलशान 38 महेला जयवर्धने 5 महेला जयवर्धने (विकेटकीपर) 4 मालन वार्नापुरा 10 कुमार संगकारा 1 अन्य 11 कुल 136

भारत की गेंदबाजी में हरभजन सिंह ने 4 विकेट, ईशांत शर्मा ने 3 और अनिल कुंबले ने 2 विकेट लिए।

यशस्वी जायसवाल का अनोखा रिकॉर्ड, करियर के हर टेस्ट में बदला मैदान; श्रीलंका में भी जारी रहेगा सिलसिला

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