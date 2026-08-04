भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा। श्रीलंका में परिस्थितियां स्पिनर्स के लिए मददगार होंगी यह साफ है। उसी हिसाब से टीम इंडिया ने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। सोमवार को आई जानकारी के हिसाब से भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने स्पिन का अभ्यास किया। वहीं हर्ष दुबे और तनुष कोटियान के बाद दो और स्पिन गेंदबाजों का श्रीलंका दौरे पर भारत के साथ जाने की खबर सामने आई है।

क्रिकबज की खबर के मुताबिक हर्ष दुबे और तनुष कोटियान के साथ दिल्ली कैपिटल्स के विप्रज निगम और सनराइजर्स हैदराबाद के शिवांग कुमार को भी बतौर नेट बॉलर श्रीलंका ले जाने की खबर सामने आई। खास बात यह है कि यह चारों नेट बॉलर्स स्पिनर हैं और चारों अलग-अलग तरह से गेंदबाजी करते हैं। हर्ष लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तनुष दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं।

इसके अलावा विप्रज दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज हैं तो शिवांग कुमार बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं। विप्रज के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 पारियों में 20 विकेट दर्ज हैं। जबकि शिवांग का फर्स्ट क्लास अनुभव नहीं है। यानी भारतीय टीम मैनेजमेंट पिछले कुछ समय से स्पिन के खिलाफ सामने आईं भारतीय बल्लेबाजों की दिक्कतों को गंभीरता से ले रहा है। यही कारण है कि श्रीलंका दौरे से पहले स्पिन के खिलाफ कठिन तैयारियां की जा रही हैं।

भारतीय टीम में अनुभव की कमी

भारत का मौजूदा स्क्वाड जो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा वह अनुभवहीन है। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसके पास यहां की परिस्थितियों का अनुभव है। इन फॉर्म बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल के लिए भी यह पहला श्रीलंका का टेस्ट दौरा है। यानी परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। गेंदबाजी लाइन अप पूरा नया है और किसी ने कुलदीप के अलावा पहले कभी श्रीलंका में टेस्ट मैच नहीं खेला है। 15 में से 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे।

श्रीलंका दौरे के लिए भारत का मुख्य टेस्ट स्क्वाड

रविंद्र जडेजा इतिहास रचने से बस 2 विकेट दूर, टेस्ट में कुंबले, अश्विन, हरभजन किसी ने नहीं किया यह कमाल

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से सीरीज का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा 2 विकेट लेते ही इतिहास रच सकते हैं। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन किसी ने यह कमाल नहीं किया है। साथ ही जडेजा 2 विकेट लेकर कपिल देव, इयान बॉथम और डैनिल विटोरी की खास लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





