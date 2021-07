भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला मंगलवार को ऑलराउंडर कृणाल पंड्या के कोविड पॉज़िटिव होने के बाद स्थगित कर दिया गया। यह मुक़ाबला आज बुधवार को खेला जाएगा। जैसे ही मैच स्थगित होने की खबर सुर्खियों में आई क्रिकेट फैंस नाराज़ हो गए और भारतीय ऑलराउंडर को सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगे।

इस खबर के सामने आते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और क्रुणाल से जुड़े मीम शेयर करने लगे। दीपक नाम के एक यूजर ने कृणाल पंड्या की नाराज़ होते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा “मेडिकल स्टाफ पर गुस्सा करते हुए कृणाल की मेरा टेस्ट क्यों किया, न टेस्ट करते न कोरोना होता।” एक अन्य यूजर ने लिखा “जब आप ज़िंदगी में पूरी तरह से निगेटिव हो, लेकिन आपका कोरोना टेस्ट पॉज़िटिव आ जाये।”

Krunal Pandya tested positive for covid, krunal blaming medical staff for taking the test #INDvsSL2021 #krunalpandya pic.twitter.com/7NgHKzziyP — Deepak Kumar (@Deepakjarvis) July 27, 2021

When you are totally negative but still Covid positive #KrunalPandya pic.twitter.com/jbKrbj9Bei — Neelima Salvi (@NeelimaSalvi) July 27, 2021

एक यूजर ने उनकी चहल को गले लगते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा “इस तस्वीर को देखकर चहल कह रहे होंगे भाई मेरे को धक-धक हो रहा है।” बता दें पॉज़िटिव पाये जाने के बाद पंड्या को क्वारंटीन में रखा गया है। वे 30 जुलाई को भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ स्वदेश लौट नहीं सकेंगे। उन्हें अनिवार्य क्वारंटीन पूरा करके नेगेटिव आरटी पीसीआर का इंतजार करना होगा।

People making memes on Krunal Pandya after he tests Covid-19 positive, Meanwhile #KrunalPandya #SLvIND pic.twitter.com/riMLzcjKlL — Abhishek Tripathi (@abhithecomic) July 27, 2021

कृणाल के करीबी आठ लोग संपर्क में आये थे। हालांकि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। भारतीय टीम के एक सदस्य ने कहा ,‘‘हम सभी टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अपने अपने कमरे में क्वारंटीन में हैं। भारत 20 सदस्यीय टीम और चार स्टैंडबाय नेट गेंदबाज लेकर आया है।

भारत ने पहला टी20 38 रन से जीता था। यह समझ से परे है कि पिछले एक महीने से कड़े बायो बबल में रह रहे कृणाल पॉजिटिव कैसे हो गए। इससे पृथ्वी साव और सूर्यकुमार यादव की रवानगी पर भी असर पड़ सकता है जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिये रवाना होना है ।