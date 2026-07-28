श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का मंगलवार(28 जुलाई) को ऐलान हो गया। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण सारांश जैन को चुना गया है। मध्य प्रदेश के इस ऑलराउंडर का चयन चौंकाने वाला है क्योंकि उन्हें 33 साल की उम्र में मौका मिला है। भारतीय क्रिकेट में 30 साल के होने के बाद पहली बार चुने जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा नहीं है।

घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सारांश को इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला है। उन्होंने दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 70 रन बनाने के अलावा छह विकेट लिए थे। सारांश जैन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 188 विकेट लिए हैं और दो शतक के साथ 2200 से ज्यादा रन बनाए हैं। श्रीलंका की टीम में काफी बाएं हाथ के बल्लेबाजों की मौजूदगी की वजह से चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम में शामिल किया है।

पिता भी थे क्रिकेटर

सारांश जैन ने 2014 में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया था। डेब्यू मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट झटके थे। उनके पिता सुबोध जैन ने भी घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। सारांश ने 2021-22 में मध्य प्रदेश को रणजी चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड जीता।

360 रन और 35 विकेट

सारांश जैन ने उस सीजन में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 360 रन बनाए और 35 विकेट लिए। इससे उन्हें इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए की टीम में चुना गया, जहां उन्होंने एकमात्र खेले मैच की दोनों पारियों में हाफ-सेंचुरी बनाई। सारांश की खासियत है कि वह किसी भी मौके का पूरा फायदा उठाते हैं।

पिछले सीजन में 432 रन और 27 विकेट

2021-22 में मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में सारांश सिर्फ तीन मैच क्वार्टर-फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेले। उन्होंने 13 विकेट लिए और एक अर्धशतक भी लगाया। पिछले सीजन में उन्होंने 432 रन बनाए और 27 विकेट लिए। वह आने वाले सीजन में भी इस लय को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने मुंबई के खिलाफ ईरानी कप मैच में छह विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की है। वह दलीप ट्रॉफी का भी हिस्सा थे और उन्होंने दोनों रेड-बॉल कॉम्पिटिशन में मिलाकर 14 विकेट लिए थे।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। पूरी खबर पढ़ें।