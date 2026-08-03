श्रीलंका दौरे से पहले सोमवार (3 अगस्त) को भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। उनके बाहर होते ही भारत की पेस बैटरी काफी अनुभवहीन और कमजोर दिखाई देने लगी है। उसके पास सिर्फ 53 मैचों का अनुभव है।

हार्षित राणा के भी चोटिल होने के कारण बुमराह के विकल्प के तौर पर आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा गुरनूर बरार भी अबतक एक भी मैच नहीं खेले हैं। मोहम्मद सिराज के पास सबसे ज्यादा 46 और प्रसिद्ध कृष्णा के पास 7 मैचों का अनुभव है।

आकाशदीप कहां हैं?

इस पेस अटैक को देखकर सवाल उठ रहा है कि आकाशदीप कहां हैं? वह भारत के लिए पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर ओवल में खेले थे। वह फरवरी 2026 में बंगाल और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के बाद से कोई मैच नहीं खेले हैं। आकाशदीप की सेवाएं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को भी नहीं मिली थी। मार्च 2026 में पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

कहां हैं आकाशदीप

बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आकाशदीप रिहैब कर रहे थे और उन्हें चोट से उबरने के लिए तीन महीने चाहिए थे। 5 महीने गुजर गए हैं, लेकिन आकाशदीप चोट से उबरे हैं या नहीं इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम में भी शामिल नहीं हैं।

आकाशदीप की पीठ की सर्जरी

क्रिकइंफो ने दलीप ट्रॉफी को लेकर जानकारी दी थी कि आकाशदीप ने पीठ की सर्जरी कराई है और उससे उबर रहे हैं। 29 साल के आकाशदीप ने भारत के लिए 10 मैच खेले हैं और 18 पारियों में 28 विकेट लिए हैं। 99 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान

भारतीय टीम का स्क्वाड श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बदल गया है। बीसीसीआई द्वारा इस जानकारी की पुष्टि हुई है कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर रहेंगे। वहीं उनकी जगह एक गेंदबाज का पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। पूरी खबर पढ़ें।