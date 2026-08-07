श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम संकट में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। इससे पहले टीम चोटिल खिलाड़ियों से परेशान है। श्रीलंका XI के खिलाफ शुक्रवार (7 अगस्त) से तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन कप्तान शुभमन गिल चोटिल के कारण मैदान पर नहीं उतरे। उन्हें रिंग फिंगर में चोट लगी है।

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साई सुदर्शन भी चोट से जूझ रहे हैं। वह श्रीलंका भी नहीं गए हैं। फिलहाल बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वह चोट से उबरने पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनके खेलने पर भी संशय है। अगर दोनों खिलाड़ी पहले टेस्ट के लिए अनुपलब्ध रहते हैं तो भारतीय टीम को अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास विशुद्ध बल्लेबाज के तौर पर केवल 5 विकल्प होंगे। इनमें 2 बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल हैं।

सरफराज से बेहतर विकल्प नहीं दिखाई दे रहा

रविंद्र जडेजा को छोड़कर कोई नीचे ऐसा कोई खिलाड़ी भी नहीं है, जो बल्लेबाजी कर सके। ऐसे में भारत से विशेषज्ञ बल्लेबाज को बुलाना पड़ सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंबई के मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान को मौका मिलेगा? फिलहाल सरफराज भारतीय टीम की योजनाओं में दिखाई नहीं दे हे हैं, लेकिन चनकर्ताओं को उनपर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सरफराज भारतीय टीम की योजनाओं में नहीं

भारतीय टीम के पास फिलहाल उनसे बेहतर विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। श्रीलंकाई परिस्थितियों में वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि, वह जनवरी 2025 के बाद से भारतीय टीम में नहीं चुने गए हैं। इंडिया ए के लिए वह पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर खेले थे। हाल ही में भारत की ए टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी तब सरफराज को टीम मौका नहीं मिला था।

करियर आंकड़े बल्लेबाजी और फील्डिंग सरफराज खान — संपूर्ण बल्लेबाजी आंकड़े टेस्ट, प्रथम श्रेणी, लिस्ट A और T20 FC औसत 64.73 FC रन 5114 सर्वश्रेष्ठ स्कोर 301* FC शतक 17 फॉर्मेट Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100s 50s 4s 6s Ct St Tests अंतर. 6 11 1 371 150 37.10 495 74.94 1 3 44 8 3 0 FC घरेलू 62 92 13 5114 301* 64.73 7183 71.19 17 16 578 97 66 0 List A घरेलू 43 32 10 932 157 42.36 827 112.69 3 2 92 34 22 0 T20s घरेलू 111 88 23 1678 100* 25.81 1183 141.84 1 7 176 58 46 0 स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिला था मौका

विदर्भ के अमन मोखाड़े, हरियाणा के शेख रशीद और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों को मौका मिला था। गिल जैसे खिलाड़ी के बाहर होने से भारतीय टीम को अनुभव की जरूरत होगी। ऐसे में सरफराज को मौका दिया जाना चाहिए। बीते साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से गिल के बाहर होने पर भी सरफराज को मौका नहीं मिला था। नितीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिला था। वह भी चोटिल हैं। फिलहाल भारतीय टीम उम्मीद कर रही होगी कि गिल और साई चोट से उबर जाएं और टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध हों।

शुभमन गिल चोटिल

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की उंगली में चोट लग गई है। इसके कारण वह श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। पूरी खबर पढ़ें।