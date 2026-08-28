श्रीलंका में भारतीय टीम कोलंबो में दूसरा टेस्ट नहीं जीत पाई, लेकिन सीरीज 1-0 से उसके नाम हो गया। मुख्य कोच गौतम गंभीर भारतीय टीम के प्रदर्शन से काफी गदगद हैं। गंभीर ने शुक्रवार (28 अगस्त) को दो मैचों की सीरीज में आखिर तक संघर्ष करते रहने के लिए भारतीय टीम के जुझारूपन और मानसिक मजबूती की तारीफ की। साथ ही श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा के शानदार प्रदर्शन की भी विशेष रूप से सराहना की।

भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराकर बढ़त बनाई थी। कोलंबो में दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन श्रीलंका ने जबरदस्त पलटवार करते हुए भारत को जीत से रोक दिया। इस संघर्ष में दिनुशा ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही भारत ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की।

गंभीर का एक्स पोस्ट

दिनुशा ने गुरुवार (27 अगस्त) को दूसरी पारी में भी शतक जड़कर भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और टेस्ट को ड्रॉ कराने में अहम योगदान दिया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया था। गंभीर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘टेस्ट क्रिकेट में जज्बा, धैर्य और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे खिलाड़ियों ने दिखाई। सोनल दिनुशा के असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें विशेष बधाई।’

Test cricket needs character, patience and mental toughness that’s shown by our boys! Special shoutout to Sonal Dinusha for his exceptional performance! pic.twitter.com/zu8pNKt5pU — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 28, 2026

दिनुशा ने 133 रन की पारी खेली

दिनुशा ने श्रीलंका की पहली पारी में 103 रन बनाए थे। श्रीलंकाई टीम भारत के नौ विकेट पर 503 रन पर पारी घोषित जवाब में 290 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद दूसरी पारी में भी दिनुशा ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल रहे। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कर भारत को आखिरी दिन जीत हासिल करने से रोक दिया।

दिनुशा का ऐतिहासिक शतक

दूसरी पारी का शतक दिनुशा के लिए ऐतिहासिक भी रहा। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में फॉलोऑन खेलने के बाद दोनों पारियों में शतक लगाने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले भारत के विजय हजारे ने 1948 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में हरारे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। दिनुशा ने श्रृंखला में बल्लेबाजी के आंकड़ों में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने चार पारियों में कुल 420 रन बनाए। पहले टेस्ट में उन्होंने 100 और 84 रन की पारियां खेली थीं।

सोनल दिनुशा ने दूसरे टेस्ट में दो शतक लगा बनाए कई रिकॉर्ड

सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया और वो ऐसा करने वाले श्रीलंका के तीसरे बैटर बने साथ ही उन्होंने कई और दिग्गजों की भी बराबरी की। पूरी खबर पढ़ें।