श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन के चुना गया है। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण उन्हें भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला है। श्रीलंका की परिस्थितियों में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की मौजूदगी में सारांश को मौका मिल सकता है,क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले मानव सुतार भी बाएं हाथ के स्पिनर हैं।

स्पिन विभाग में विविधता के लिए सारांश खेलते दिख सकते हैं। सारांश की उम्र 33 साल से ज्यादा है। अगर वह 33 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं तो 28 साल का सूखा खत्म होगा। इससे पहले रॉबिन सिंह ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 साल की उम्र के बाद डेब्यू किया था। 11 खिलाड़ियों ने भारत के लिए 33 से ज्यादा की उम्र के बाद टेस्ट में डेब्यू किए हैं।

सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रुस्तमजी जमशेदजी

भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रुस्तमजी जमशेदजी हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1933 में 41 साल 27 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। कोटर रामास्वामी ने 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ 40 साल 39 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। आमिर ईलाही ने 1947 में 39 साल 102 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।

37 साल के बाद डेब्यू करने वाले खिलाड़ी

केके तारापोरे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1948 में 37 साल 329 दिन में डेब्यू किया था। शुते बनर्जी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1949 में 37 साल 124 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। सीके नायडू ने इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में 36 साल 238 दिन में डेब्यू किया था। नीचे 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है।

भारत · टेस्ट क्रिकेट · 1932–1998
भारत के Late Bloomers
33+ उम्र में Test Debut या आखिरी मैच खेलने वाले भारतीय
कुल खिलाड़ी
11
सबसे पुराना
CK Nayudu
सर्वाधिक रन
100
सर्वाधिक विकेट
5
Debut
आखिरी मैच
1998
RR Singh
v Zimbabwe · Harare
आखिरी
27 रन
1982
RC Shukla
v Sri Lanka · Chennai
आखिरी
152 रन
1955
PH Punjabi
v Pakistan · Dhaka
Debut
29 रन
1952
S Nyalchand
v Pakistan · Lucknow
Debut
7 रन · 3 विकेट
1949
SN Banerjee
v West Indies · Brabourne
Debut
13 रन · 5 विकेट
1948
KK Tarapore
v West Indies · Delhi
Debut
2 रन
1947
Amir Elahi
v Australia · Sydney
Debut
13 रन
1936
C Ramaswami
v England · Manchester
Debut
100 रन
1933
RJD Jamshedji
v England · Mumbai
Debut
5 रन · 2 विकेट
1933
L Ramji
v England · Mumbai
Debut
1 रन
1932
CK Nayudu
v England · Lord’s
Debut
50 रन · 2 विकेट
प्रकार खिलाड़ी Bat1 Bat2 रन विकेट तारीख
आखिरी RR Singhv Zimbabwe · Harare 1512 27 0 7 Oct 1998
आखिरी RC Shuklav Sri Lanka · Chennai DNB2 152 0 17 Sep 1982
Debut PH Punjabiv Pakistan · Dhaka 263 29 1 Jan 1955
Debut S Nyalchandv Pakistan · Lucknow 6*1 7 3 23 Oct 1952
Debut SN Banerjeev West Indies · Brabourne 58 13 5 4 Feb 1949
Debut KK Taraporev West Indies · Delhi 2DNB 2 0 10 Nov 1948
Debut Amir Elahiv Australia · Sydney 1317 13 12 Dec 1947
Debut C Ramaswamiv England · Manchester 4060 100 25 Jul 1936
Debut RJD Jamshedjiv England · Mumbai 4*1* 5 2 15 Dec 1933
Debut L Ramjiv England · Mumbai 10 1 15 Dec 1933
Debut CK Nayuduv England · Lord’s 4010 50 2 25 Jun 1932
Primary Team: India · उम्र 33+ · 1932–1998 · Ordered by Start Date (Reverse)
स्रोत: ESPNcricinfo Records · भारत Test क्रिकेट
Jansatta InfoGenIE

कौन हैं सारांश जैन? वाशिंगटन सुंदर की जगह श्रीलंका दौरे पर मिला मौका

सारांश जैन ने 2014 में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया था। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड जीता। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 360 रन बनाए और 35 विकेट लिए। पूरी खबर पढ़ें