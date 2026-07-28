श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन के चुना गया है। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण उन्हें भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला है। श्रीलंका की परिस्थितियों में भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की मौजूदगी में सारांश को मौका मिल सकता है,क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले मानव सुतार भी बाएं हाथ के स्पिनर हैं।
स्पिन विभाग में विविधता के लिए सारांश खेलते दिख सकते हैं। सारांश की उम्र 33 साल से ज्यादा है। अगर वह 33 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं तो 28 साल का सूखा खत्म होगा। इससे पहले रॉबिन सिंह ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 साल की उम्र के बाद डेब्यू किया था। 11 खिलाड़ियों ने भारत के लिए 33 से ज्यादा की उम्र के बाद टेस्ट में डेब्यू किए हैं।
सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रुस्तमजी जमशेदजी
भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रुस्तमजी जमशेदजी हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1933 में 41 साल 27 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। कोटर रामास्वामी ने 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ 40 साल 39 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। आमिर ईलाही ने 1947 में 39 साल 102 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
37 साल के बाद डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
केके तारापोरे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1948 में 37 साल 329 दिन में डेब्यू किया था। शुते बनर्जी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1949 में 37 साल 124 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। सीके नायडू ने इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में 36 साल 238 दिन में डेब्यू किया था। नीचे 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है।
|प्रकार
|खिलाड़ी
|Bat1
|Bat2
|रन
|विकेट
|तारीख
|आखिरी
|RR Singhv Zimbabwe · Harare
|15
|12
|27
|0
|7 Oct 1998
|आखिरी
|RC Shuklav Sri Lanka · Chennai
|DNB
|2
|152
|0
|17 Sep 1982
|Debut
|PH Punjabiv Pakistan · Dhaka
|26
|3
|29
|—
|1 Jan 1955
|Debut
|S Nyalchandv Pakistan · Lucknow
|6*
|1
|7
|3
|23 Oct 1952
|Debut
|SN Banerjeev West Indies · Brabourne
|5
|8
|13
|5
|4 Feb 1949
|Debut
|KK Taraporev West Indies · Delhi
|2
|DNB
|2
|0
|10 Nov 1948
|Debut
|Amir Elahiv Australia · Sydney
|13
|17
|13
|—
|12 Dec 1947
|Debut
|C Ramaswamiv England · Manchester
|40
|60
|100
|—
|25 Jul 1936
|Debut
|RJD Jamshedjiv England · Mumbai
|4*
|1*
|5
|2
|15 Dec 1933
|Debut
|L Ramjiv England · Mumbai
|1
|0
|1
|—
|15 Dec 1933
|Debut
|CK Nayuduv England · Lord’s
|40
|10
|50
|2
|25 Jun 1932
कौन हैं सारांश जैन? वाशिंगटन सुंदर की जगह श्रीलंका दौरे पर मिला मौका
सारांश जैन ने 2014 में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया था। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड जीता। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 360 रन बनाए और 35 विकेट लिए। पूरी खबर पढ़ें।