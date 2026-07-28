वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण भारतीय टीम में चुने गए सारांश चैन के डीएनए में ऑफ स्पिन है। उनके पिता सुबोध जैन ने भी मध्य प्रदेश का घरेलू क्रिकेट में प्रतिनिधित्व किया। वह ही सारांश के पहले और एकमात्र कोच हैं। सुबोध ऑफ-स्पिन गेंदबाज थे, लेकिन तब उत्तर प्रदेश के गोपाल शर्मा मध्य क्षेत्र के प्रमुख ऑफ स्पिनर थे। उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी और वह भारत के लिए टेस्ट मैच भी खेले।

नौ रणजी ट्रॉफी मैचों में 23 विकेट लेने वाले सुबोध जैन ने ऑफ स्पिन कि कला अपने बेटे सारांश को सिखाई, जो अब उनके सपने को साकार करेंगे। उन्हें शुरू से ही पता था कि उनका बेटा दूसरों से अलग है। पीटीआई के अनुसार भारतीय टीम का श्रीलंका दौरे के लिए जब ऐलान हुआ तब हर मंगलवार की तरह सारांश हनुमान मंदिर में थे। उन्होंने फोन भी नहीं उठाया।

हनुमान मंदिर में थे सारांश

सुबोध ने कहा, ‘वह मंदिर के अंदर था और पहले फोन नहीं उठा पाया। वह जब बाहर आया तब उसे अपने चयन के बारे में पता चला। मैं बेहद खुश हूं। मैंने मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेली, लेकिन कई अन्य खिलाड़ियों की तरह मैं भी अपना सपना पूरा नहीं कर सका। आज मेरे बेटे ने इसे पूरा कर दिया है।’

गोपाल शर्मा के कारण नहीं खेल पाए सुबोध

मध्य प्रदेश के पूर्व ऑफ-स्पिनर सुबोध ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाने का अब भी अफसोस है। उन्होंने कहा, ‘जब मैं खेला करता था तब उत्तर प्रदेश के गोपाल शर्मा मध्य क्षेत्र के प्रमुख ऑफ स्पिनर थे। उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी और वह भारत के लिए टेस्ट मैच भी खेले।’

बेटे को सिखाई ऑफ स्पिन की कला

सुबोध ने ऑफ स्पिन कि यह कला अपने बेटे सारांश को सिखाई, जो अब उनके सपने को साकार करेगा। उन्होंने कहा, ‘अब वह रविचंद्रन अश्विन के वीडियो देखता है और सीखता रहता है, लेकिन जब उसने शुरुआत की थी तब मैं उसका आदर्श था। मैंने अपने बेटे सहित रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले कई खिलाड़ियों को कोचिंग दी है।’

सारांश और रजत पाटीदार 11 साल की उम्र से साथ खेल रहे

सुबोध ने कहा कि उन्हें शुरू से ही पता था कि उनका बेटा दूसरों से अलग है। सुबोध ने कहा, ‘मुझे इसका अहसास तब हुआ जब वह अंडर-12 क्रिकेट खेल रहा था। सारांश और रजत पाटीदार 11 साल की उम्र से साथ खेलते आ रहे हैं। उसे खेलते हुए देखने वाले लोगों ने मुझे बताया कि उसमें कुछ खास बात है। बेशक मैं उसका कोच हूं, लेकिन मैं उसका पिता भी हूं।’

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। पूरी खबर पढ़ें।