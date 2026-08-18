भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में पहले टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान कमेंट्री बॉक्स से एक अलग ही तरह का मुकाबला देखने को मिला। लाइव शो में पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक एक-दूसरे पर तीखे कमेंट करते नजर आए। दोनों के बीच हुई इस नोकझोंक के दौरान अजिंक्य रहाणे और शो के होस्ट भी कुछ देर असहज नजर आए। संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक की यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

मुरली कार्तिक का संजय मांजरेकर के पाउट पर कमेंट

मुरली कार्तिक ने संजय मांजरेकर से कहा, एक विनम्र अनुरोध और सभी की ओर से एक बड़ा अनुरोध। आपके पास सदी का सबसे शानदार पाउट है, लेकिन आपके पाउट की वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए कृपया उस पाउट को सीमित रखें।

इस पर मांजरेकर ने जवाब दिया, यह खराब था। क्या हम स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं और कैमरा दूसरे व्यक्ति की ओर कर सकते हैं? क्योंकि वह बात करने के लिए कहीं अधिक सुखद व्यक्ति हैं और उनका चेहरा भी कहीं अधिक सुखद है। मैं बस सोचता हूं, ‘शानदार, शानदार, शानदार’, मुरली कार्तिक की आवाज, खुद को आईने में देखते हुए।

मुरली कार्तिक ने भी किया पलटवार

संजय मांजरेकर के जवाब पर मुरली कार्तिक ने कहा, मैं कभी खुद को नहीं देखता। वह आप हैं। सिर्फ आप। अगर कोई आपको जानता है, तो वह सिर्फ आप हैं- वे लोग जिन्होंने आपके साथ खेला है, वे लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया है। इसके बाद मांजरेकर ने एक और तीखा कमेंट किया। उन्होंने कहा, …क्योंकि एक प्रोत्साहन है, एक प्रोत्साहन है आईने में देखने का। आपके लिए, मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत प्रेरित करने वाला नहीं है, वैसे भी।

इसके बाद मांजरेकर ने बातचीत को सामान्य करने की कोशिश करते हुए कहा कि दोनों इस दौरान अपनी सीमाएं पार कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा, हम दोनों यहां सीमाएं पार करने वाले हैं और सोशल मीडिया का दिन बन जाएगा।