भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को सोमवार (3 अगस्त) को मुंबई में नेट्स पर ट्रेनिंग करते देखा गया। यह भारतीय टीम के श्रीलंका के लिए रवानगी से ठीक 24 घंटे पहले की बात है। भारत के दोनों ओपनर पिछले कुछ दिनों में बांद्रा वेस्ट के विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर में ट्रेनिंग की है, जिसे भारत के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे चलाते हैं। विदेशी दौरे से पहले निजी अभ्यास सत्र कोई आम बात नहीं है, लेकिन राहुल-यशस्वी के प्रैक्टिस की खास बात यह थी कि उनका पूरा फोकस स्पिन का सामना करने पर था।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार तनुश कोटियन जैसे मुंबई के स्पिनरों ने राहुल-यशस्वी को अभ्यास कराया। श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज में स्पिन का दबदबा रहने की उम्मीद थी, ऐसे में राहुल और जायसवाल ने सभी तरह के स्पिन गेंदबाजों का सामना किया। दिलचस्प बात यह है कि कोटियन भी भारतीय टीम के साथ दौरे पर जाएंगे। उनके अलावा हर्ष दुबे उन स्पिनरों में शामिल हैं, जिन्हें चयनकर्ताओं ने नेट बॉलर के तौर पर टीम के साथ दौरे पर भेजने के लिए चुना है।

भारतीय खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा

इस बीच श्रीलंका जाने वाले ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा हो गए हैं। टीम मंगलवार देर शाम चार्टर फ्लाइट से कोलंबो के लिए निकलेगी। हालांकि, यह पूरी तरह साफ नहीं है कि साई सुदर्शन मंगलवार को टीम के साथ जाएंगे या नहीं। वह चोट से जूझ रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों को भरोसा है कि वह टीम से जुड़ेंगे। अगर मंगलवार को नहीं तो इस हफ्ते के आखिर में जुड़ेंगे।

भारतीय टीम को श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं

बता दें कि भारतीय टीम को श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल में और दूसरा 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। इससे पहले टीम 7 अगस्त से कोलंबो में तीन दिन का वार्म-अप मैच खेलेगी। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC फाइनल) की लिहास से काफी महत्वपूर्ण है। भारत अभी 5वें पर है।

कहां गायब हो गए आकाशदीप?

आकाशदीप को आईपीएल 2026 से पहले पीठ में दिक्कत हो गई थी। इसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। सर्जरी के बाद वह अभी इस चोट से उबर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।