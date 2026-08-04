शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए मंगलवार (4 अगस्त) को कोलंबो पहुंची, लेकिन टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन शामिल नहीं थे। सुदर्शन यहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में चोट से उबर रहे हैं। भारतीय टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए गॉल जाने से पहले सात अगस्त से कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब में तीन दिन का अभ्यास मैच खेलेगी।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘सुदर्शन सीओई में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पैर की अंगुली की चोट से उबरने की प्रक्रिया के दौरान एक घंटे से अधिक समय तक नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके खेलने पर अंतिम फैसला लेने से पूर्व अगले तीन-चार दिन तक उनकी स्थिति की जांच जारी रहेगी।’

हर्षित राणा जैसी स्थिति नहीं चाहते

सुदर्शन को हाल ही में भारत ए के श्रीलंका दौरे के दौरान यह चोट लगी थी। सूत्र ने कहा, ‘यह पक्का करना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने से पहले वह पूरी तरह फिट हो जाएं। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जैसी हर्षित राणा के साथ हुई थी जो शीर्ष स्तर के क्रिकेट में लौटने के तुरंत बाद फिर से चोटिल हो गए थे।’

सुदर्शन दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं

दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा और मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि सुदर्शन उस मैच के लिए टीम के साथ जुड़ सकेंगे क्योंकि उन्होंने सीओई में नेट पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। साई सुदर्शन सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण सीरीज में भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की भी सेवाएं नहीं मिलेंगी। पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर भी उपलब्ध नहीं होंगे।

कहां गायब हो गए आकाशदीप?

आकाशदीप को आईपीएल 2026 से पहले पीठ में दिक्कत हो गई थी। इसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। सर्जरी के बाद वह अभी इस चोट से उबर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।