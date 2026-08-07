श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। श्रीलंका XI के खिलाफ शुक्रवार (7 अगस्त) से 3 दिवसीय अभ्यास से पहले कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। इसके कारण वह पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। श्रीलंका XI ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
भारत-श्रीलंका XI लाइव अपडेट्स के लिए क्लिक करें
बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए कहा, ‘भारत की प्रैक्टिस के दौरान गुरुवार को कप्तान शुभमन गिल के दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई। एहतियात के तौर पर वह श्रीलंका XI के खिलाफ वार्मअप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है।’
गिल का चोटिल होना बड़ा झटका
जसप्रीत बुमराह चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर कम से कम पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। साई सुदर्शन के खेलने पर भी संशय बरकरार है। वह अभी बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हैं। इस बीच शुभमन गिल का चोटिल होना भारत के बड़ा झटका है। वह टेस्ट में भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज भी हैं। कप्तान बनने के बाद उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। वह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं।
श्रीलंकाई टीम
निशान मदुश्का, पसिंदु सोरियाबंदरा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंदरा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिता विजेसुंदर, रमेश मेंडिस, दिलुम सुदीरा, केशर नुवांथा, रविन्दु रसंथा।
भारतीय टीम
शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी, गुरनूर बरार।
यशस्वी के निशाने पर होगा पाकिस्तानी बैटर रिजवान का रिकॉर्ड
भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल जब श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरेंगे तब उनके निशाने पर पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान का बड़ा रिकॉर्ड होगा। यशस्वी इतने रन बनाते ही रिजवान को पीछे छोड़ देंगे और WTC में रन बनाने के मामले में उनसे आगे निकल जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।