श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए के लिए भारतीय टीम का मंगलवार (28 जुलाई) को ऐलान हो गया। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह चोटिल हैं। उन्हें टीम में चुना गया है, लेकिन यह भी जानकारी दी गई है कि फिट होने पर ही दोनों उपलब्ध होंगे। वाशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं होंगे। उन्हें स्क्वाड में भी नहीं चुना गया है।

अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वह टेनिस एल्बो की चोट से उबर गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे। भारतीय टीम में एकमात्र नए चेहरा सारांश जैन हैं। हर्षित राणा की अनुपलब्धता में आकिब नबी को मौका नहीं मिला है। गुरनूर बरार टीम में बरकरार हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी वह चुने गए थे। हालांकि, उनका डेब्यू नहीं हुआ।

4 स्पिनर्स का चयन

भारतीय टीम में 4 स्पिनर्स को चुना गया है। जडेजा, चाइनमैन स्पिनर कुलदीप यादव के अलावा अफगानिस्तान सीरीज में शानदार डेब्यू करने वाले मानव सुथार के साथ सारांश जैन स्पिन अटैक की कमान संभालेंगे। तेज गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार विकल्प हैं। टीम 7 अगस्त से कोलंबो में 4 दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगी।

श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उप-कप्तान], यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

ड्ब्ल्यूटीसी रैंकिंग में 5वें पर भारत

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 रैंकिंग में पांचवें नंबर पर मौजूद भारत ने इस चक्र में अब तक अपने नौ टेस्ट में से सिर्फ चार जीते हैं। श्रीलंका दौरे से शुरू होकर भारत को मार्च 2027 तक नौ और टेस्ट खेलने हैं। भारत 2010 से श्रीलंका में हारा नहीं है। उसने 2017 में श्रीलंका के अपने पिछले टेस्ट दौरे पर 3-0 से जीत दर्ज की थी।

भारत का श्रीलंका दौरा 2026

नंबर दिन से दिन तक मैच जगह 1 15-अगस्त-26 19-अगस्त-26 पहला टेस्ट गॉल 2 23-अगस्त-26 27-अगस्त-26 दूसरा टेस्ट कोलंबो

टीम इंडिया का अगला टी20 इंटरनेशनल मैच कब?

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना धमाल मचाने लगा है। जिम्बाब्वे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद हर किसी की नजरें हैं कि यह धाकड़ बल्लेबाज अब फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने कब उतरेगा। पूरी खबर पढ़ें।