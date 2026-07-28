भारतीय टीम 8 साल बाद श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी। इसके लिए मंगलवार (28 जुलाई) को टीम का ऐलान हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टीम पांचवें स्थान पर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की लिहाज से सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। दौरे पर कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत,रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा।

गिल, राहुल, जायसवाल, पंत और जडेजा ने कुल मिलाकर 17309 रन बनाए। गिल की कप्तानी में सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इंग्लैंड दौरे पर प्रदर्शन अच्छा रहा था। हालांकि, पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। गिल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए थे। पंत की कप्तानी में टीम 0-2 से हार गई थी। इसके बाद कोच गौतम गंभीर और टीम की काफी आलोचना हुई थी। स्पिन खेलने की काबिलियत पर सवाल उठे थे।

स्पिन की चुनौती ने निपटना होगा

श्रीलंका में भी स्पिन चुनौती होगी। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि गिल समेत अन्य बल्लेबाज उम्मीद के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करें। डब्ल्यूटीसी के इस चक्र में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने रन बनाए हैं। उन्होंने 14 पारियों में 950 रन बनाए हैं। केएल राहुल के 17 पारियों में 796 रन हैं। जडेजा ने 15 पारियों में 725 और यशस्वी जायसवाल ने 17 पारियों में 713 रन बनाए हैं। पंत ने 11 पारियों में 528 रन बनाए हैं।

कुलदीप यादव अहम

सिराज, कुलदीप और जडेजा ने कुल 567 विकेट झटके हैं। अगर जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो इन 3 खिलाड़ियों पर अच्छा प्रदर्शन का दबाव होगा। सिराज ने तेज गेंदबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वह भारत के लिए टेस्ट में अहम गेंदबाज हैं। रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद कुलदीप यादव को सीमित मौके मिले हैं, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। श्रीलंका में वह गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। जडेजा की धार भी कम हुई है। वह टेनिस एल्बो की चोट से उबरे हैं। श्रीलंका में उनका अनुभव भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। पूरी खबर पढ़ें।