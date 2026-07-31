भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका का दौरा करेगी। इस दौरे पर भारत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। 15 अगस्त 2026 से इस सीरीज की शुरुआत होगी। भारत ने पहली बार 1985 में श्रीलंका का दौरा किया था। अब 9वां मौका होगा जब टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच की द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। 1985 से 2017 तक 32 सालों में भारत ने यहां सिर्फ 9 मुकाबले ही जीते हैं। 1999 में यहां एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत ने मुकाबला खेला था।
भारतीय टीम के मौजूदा दौरे पर 15 सदस्यीय स्क्वाड में से 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज जैसे स्टार खिलाड़ी भी पहली बार यहां खेलेंगे। यानी यह टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होने वाला है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के दौरे पर 24 टेस्ट मैच 32 सालों में खेले हैं। आखिरी बार टीम इंडिया श्रीलंका में 2015 में टेस्ट मैच हारी थी।
श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड
भारतीय टीम ने श्रीलंका में कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें से भारत को 9 मैचों में जीत मिली है और 7 मैच टीम इंडिया हारी है। इसके अलावा 8 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारत ने पिछले 5 टेस्ट मैच श्रीलंकाई सरजमीं पर जीते हैं। जबकि आखिरी बार 2015 में यहां टीम हारी थी। 12 अगस्त 2015 को गॉल में ही भारत को यहां हार मिली थी और विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 63 रन से मैच हारी थी।
जबकि सीरीज के नतीजों की बात करें तो भारत ने यहां पिछले दो सीरीज तो जीती हैं लेकिन उससे पहले चार सीरीज यहां भारत ने गंवाई भी हैं। 2015 में 2-1 और 2017 में 3-0 से टीम इंडिया ने यहां टेस्ट सीरीज में मेजबान श्रीलंकाई टीम को हराया था। उससे पहले 1985, 1993, 2001 और 2008 में भारतीय टीम ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज गंवाई हैं। 2010 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई थी।
श्रीलंका में भारतीय टीम के सभी टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड
|टीम
|परिणाम
|जीत/हार का अंतर
|टॉस
|बल्लेबाजी
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|भारत
|ड्रॉ
|–
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|30 अगस्त 1985
|भारत
|हार
|149 रन
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (PSS)
|6 सितंबर 1985
|भारत
|ड्रॉ
|–
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कैंडी
|14 सितंबर 1985
|भारत
|ड्रॉ
|–
|जीता
|दूसरे
|श्रीलंका
|कैंडी
|17 जुलाई 1993
|भारत
|जीत
|235 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|27 जुलाई 1993
|भारत
|ड्रॉ
|–
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (PSS)
|4 अगस्त 1993
|भारत
|ड्रॉ
|–
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (RPS)
|2 अगस्त 1997
|भारत
|ड्रॉ
|–
|जीता
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|9 अगस्त 1997
|भारत
|ड्रॉ
|–
|हारा
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|24 फरवरी 1999
|भारत
|हार
|10 विकेट
|हारा
|पहले
|श्रीलंका
|गॉल
|14 अगस्त 2001
|भारत
|जीत
|7 विकेट
|जीता
|दूसरे
|श्रीलंका
|कैंडी
|22 अगस्त 2001
|भारत
|हार
|पारी और 77 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|29 अगस्त 2001
|भारत
|हार
|पारी और 239 रन
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|23 जुलाई 2008
|भारत
|जीत
|170 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|गॉल
|31 जुलाई 2008
|भारत
|हार
|8 विकेट
|जीता
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (PSS)
|8 अगस्त 2008
|भारत
|हार
|10 विकेट
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|गॉल
|18 जुलाई 2010
|भारत
|ड्रॉ
|–
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|26 जुलाई 2010
|भारत
|जीत
|5 विकेट
|हारा
|दूसरे
|श्रीलंका
|कोलंबो (PSS)
|3 अगस्त 2010
|भारत
|हार
|63 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|गॉल
|12 अगस्त 2015
|भारत
|जीत
|278 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (PSS)
|20 अगस्त 2015
|भारत
|जीत
|117 रन
|हारा
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|28 अगस्त 2015
|भारत
|जीत
|304 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|गॉल
|26 जुलाई 2017
|भारत
|जीत
|पारी और 53 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|3 अगस्त 2017
|भारत
|जीत
|पारी और 171 रन
|जीता
|पहले
|श्रीलंका
|पल्लेकेले
|12 अगस्त 2017
राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट
भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर