भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका का दौरा करेगी। इस दौरे पर भारत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। 15 अगस्त 2026 से इस सीरीज की शुरुआत होगी। भारत ने पहली बार 1985 में श्रीलंका का दौरा किया था। अब 9वां मौका होगा जब टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच की द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। 1985 से 2017 तक 32 सालों में भारत ने यहां सिर्फ 9 मुकाबले ही जीते हैं। 1999 में यहां एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत ने मुकाबला खेला था।

भारतीय टीम के मौजूदा दौरे पर 15 सदस्यीय स्क्वाड में से 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज जैसे स्टार खिलाड़ी भी पहली बार यहां खेलेंगे। यानी यह टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होने वाला है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के दौरे पर 24 टेस्ट मैच 32 सालों में खेले हैं। आखिरी बार टीम इंडिया श्रीलंका में 2015 में टेस्ट मैच हारी थी।

श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने श्रीलंका में कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें से भारत को 9 मैचों में जीत मिली है और 7 मैच टीम इंडिया हारी है। इसके अलावा 8 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारत ने पिछले 5 टेस्ट मैच श्रीलंकाई सरजमीं पर जीते हैं। जबकि आखिरी बार 2015 में यहां टीम हारी थी। 12 अगस्त 2015 को गॉल में ही भारत को यहां हार मिली थी और विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 63 रन से मैच हारी थी।

जबकि सीरीज के नतीजों की बात करें तो भारत ने यहां पिछले दो सीरीज तो जीती हैं लेकिन उससे पहले चार सीरीज यहां भारत ने गंवाई भी हैं। 2015 में 2-1 और 2017 में 3-0 से टीम इंडिया ने यहां टेस्ट सीरीज में मेजबान श्रीलंकाई टीम को हराया था। उससे पहले 1985, 1993, 2001 और 2008 में भारतीय टीम ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज गंवाई हैं। 2010 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई थी।

श्रीलंका में भारतीय टीम के सभी टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड

टीमपरिणामजीत/हार का अंतरटॉसबल्लेबाजीविपक्षीमैदानतारीख
भारतड्रॉजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)30 अगस्त 1985
भारतहार149 रनहारादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (PSS)6 सितंबर 1985
भारतड्रॉजीतापहलेश्रीलंकाकैंडी14 सितंबर 1985
भारतड्रॉजीतादूसरेश्रीलंकाकैंडी17 जुलाई 1993
भारतजीत235 रनजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)27 जुलाई 1993
भारतड्रॉहारादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (PSS)4 अगस्त 1993
भारतड्रॉजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (RPS)2 अगस्त 1997
भारतड्रॉजीतादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)9 अगस्त 1997
भारतड्रॉहारापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)24 फरवरी 1999
भारतहार10 विकेटहारापहलेश्रीलंकागॉल14 अगस्त 2001
भारतजीत7 विकेटजीतादूसरेश्रीलंकाकैंडी22 अगस्त 2001
भारतहारपारी और 77 रनजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)29 अगस्त 2001
भारतहारपारी और 239 रनहारादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)23 जुलाई 2008
भारतजीत170 रनजीतापहलेश्रीलंकागॉल31 जुलाई 2008
भारतहार8 विकेटजीतादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (PSS)8 अगस्त 2008
भारतहार10 विकेटहारादूसरेश्रीलंकागॉल18 जुलाई 2010
भारतड्रॉहारादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)26 जुलाई 2010
भारतजीत5 विकेटहारादूसरेश्रीलंकाकोलंबो (PSS)3 अगस्त 2010
भारतहार63 रनजीतापहलेश्रीलंकागॉल12 अगस्त 2015
भारतजीत278 रनजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (PSS)20 अगस्त 2015
भारतजीत117 रनहारापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)28 अगस्त 2015
भारतजीत304 रनजीतापहलेश्रीलंकागॉल26 जुलाई 2017
भारतजीतपारी और 53 रनजीतापहलेश्रीलंकाकोलंबो (SSC)3 अगस्त 2017
भारतजीतपारी और 171 रनजीतापहलेश्रीलंकापल्लेकेले12 अगस्त 2017

राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर