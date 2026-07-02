भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल दौरे के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। यहां टीम इंडिया को तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद भारतीय टीम अगस्त 2026 में श्रीलंका के दौरे पर जाएगी और दो अहम टेस्ट मैच खेलेगी। इस टेस्ट सीरीज की तारीखों का ऐलान हो गया है। 26 जुलाई को जिम्बाब्वे सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज शुरू होगी।
श्रीलंका क्रिकेट द्वारा जारी रिलीज में यह जानकारी दी गई है कि भारतीय टीम दो टेस्ट मैचों के लिए श्रीलंका के दौरे पर आएगी। यह दोनों मुकाबले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के संस्करण का हिस्सा हैं। भारतीय टीम की मौजूदा स्थिति देखते हुए यह दोनों मुकाबले काफी अहम होने वाले हैं।
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
- पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त 2026, गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
- दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त 2026, कोलंबो SSC
(नोट: इन दोनों टेस्ट मैचों की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। पहले दिन टॉस 9.30 बजे होगा।)
WTC 2025-27 की अंकतालिका का हाल
भारत दो बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाया। भारतीय टीम अभी तालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि श्रीलंका छठे स्थान पर है। भारत इस साल नवंबर-दिसंबर में दो मैच की टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड का दौरा भी करेगा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला जीतने से पहले इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ खेलकर शुभमन गिल की कप्तानी के दौर की अच्छी शुरुआत की थी।
हालांकि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसी की सरजमीं पर बुरी तरह हराया था जिससे बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठे थे। श्रीलंकाई स्पिनर अपनी घरेलू पिच पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक और कड़ी चुनौती पेश करेंगे। भारत ने पिछली बार 2017 में टेस्ट श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा किया था जिसमें उसने 3-0 से जीत हासिल की थी।
|टीम
|M
|W
|L
|T
|D
|N/R
|PTS
|PCT
|फॉर्म
|आगे
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|0
|84
|87.50
|
W W W L W
|बांग्ला, बांग्ला, साअ
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|36
|75.00
|
L W W W
|ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे
|न्यूज़ीलैंड
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|52
|72.22
|
W W L W W
|भारत, भारत, ऑस्ट्रे
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|0
|1
|0
|28
|58.33
|
D L W W
|ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, साअ
|भारत
|9
|4
|4
|0
|1
|0
|52
|48.15
|
W W W L L
|न्यूज़ी, न्यूज़ी, ऑस्ट्रे
|श्रीलंका
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|16
|44.44
|
D W L
|वेस्टइं, न्यूज़ी, न्यूज़ी
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|0
|1
|0
|38
|24.36
|
W L W L L
|पाक, पाक, पाक
|वेस्टइंडीज
|9
|1
|7
|0
|1
|0
|16
|14.81
|
L D L L W
|श्रीलं, पाक, पाक
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|4
|8.33
|
W L L L
|वेस्टइं, वेस्टइं, इंग्लैं
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