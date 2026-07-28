भारतीय टीम 15 अगस्त से अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना अगला मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी जिसमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ से दो पूर्व सदस्यों का नाम हट जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने यह अपने बयान में साफ कर दिया है कि असिस्टेंट कोच रियान टेन डशकाटे और फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा।

मंगलवार को पीटीआई से बात करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिन देवजीत सैकिया ने यह बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया नए फील्डिंग कोच के साथ उतरेगी। वहीं कोचिंग स्टाफ में दो बदलाव होना तय है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका दौरे से पहले ही फील्डिंग कोच के नाम का ऐलान होगा। वहीं इसके लिए दो से तीन नामों पर चर्चा भी जारी है।

क्या बोले देवजीत सैकिया?

सैकिया ने बताया,”असिस्टेंट कोच रियान डसकाटे का दो साल का कॉन्ट्रैक्ट 10 जून को टीम इंडिया के साथ खत्म हो चुका है। फील्डिंग कोच टी दिलीप का पिछले साल एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया था। अब 8 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने इन दोनों के साथ यूके टूर तक अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखा था। अब बोर्ड उन्हें कोई भी एक्सटेंशन नहीं देखा। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो इस्तीफा स्वीकार करने या ना करने का कोई मतलब नहीं बनता।”

किसे मिलेगा मौका?

सैकिया ने यह भी कहा,”हम मौजूदा समय में दो या तीन नामों पर चर्चा कर रहे हैं। अगले एक या दो दिन में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के साथ नया फील्डिंग कोच होगा।” हालांकि, असम के शुभादीप घोष का नाम नए फील्डिंग कोच के लिए चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स में उनके नाम पर मुहर भी लग रही है। वह जिस वक्त राहुल द्रविड़ एनसीए के चीफ थे, उस समय से लगातार छह-सात साल से सिस्टम का हिस्सा हैं।

राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



