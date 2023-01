IND vs SL: सूर्यकुमार यादव ने तोड़ा केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड, ठोका 2023 का पहला T20 शतक

Suryakumar Yadav 3rd T20 International Hundred: सूर्यकुमार यादव ने इससे पहले जुलाई 2022 में नॉटिंघम में इंग्लैंड और नवंबर 2022 में माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में शतक लगाया था।

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव तीसरा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने के साथ ही ग्लेन मैक्सवेल और कॉलिन मुनरो के क्लब में भी शामिल हो गए। (सोर्स- ट्विटर/@BCCI)

