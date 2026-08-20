भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच से ठीक पहले श्रीलंका ने अपनी टीम में दो खिलाड़ियों को एंट्री दी जिनमें कामिल मिशारा के अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ी सहान अराचिगे को शामिल हैं। इससे पहले इंजरी की वजह से कुसल मेंडिस तो वहीं आईसीसी की नियम की वजह से दिनेश चांदीमल टीम से बाहर हो गए थे तो वहीं पथुम निसांका की फिटनेस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

कामिल मिशारा और सहान अराचिगे को मिला मौका

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला गया था और इस मैच में कुसल मेंडिंस को हैमस्ट्रिंग में लगी चोट की वजह से टीम में मौका नहीं दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि वो दूसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वहीं दिनेश चांदीमल गॉल टेस्ट मैच में श्रीलंका की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन फील्डिंग के दौरान चोटिल होने की वजह से वो मैदान से बाहर चले गए थे और उनकी जगह कनकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में पासिंदु सूरियबंदारा को शामिल किया गया था। ऐसे में अब आईसीसी के कनकशन नियम के मुताबिक दिनेश दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे और उन्हें कम से कम 7 दिन के बाद ही मैदान पर वापसी करने का मौका मिलेगा।

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका की टीम में सहान अराचिगे को शामिल किया गया है जिन्होंने अब तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। हालांकि सहान ने इससे पहले इंडिया ए के खिलाफ हुए अनाधिकारिक टेस्ट मैच में श्रीलंका ए के लिए खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था और दूसरे मैच में 127 रन की शतकीय पारी खेली थी। वहीं कामिल मिशारा की बात करें तो लंका प्रीमियर लीग के इस सीजन में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था।

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका की टीम

धनंजय डिसिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), निरोशन डिकवेला, पासिंदु सोरियबंदारा, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, निशान मदुष्का फर्नांडो, लाहिरु उदारा, सोनल दिनुशा, केशरा नुवांथा, सहान अराचिगे, कामिल मिशारा।

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