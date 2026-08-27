भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला रहा दूसरा टेस्ट मैच अब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है। सोनल दिनुशा एक बार फिर से भारत के लिए सिरदर्द बने हैं। पांचवें दिन पहले सत्र में श्रीलंकाई टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और 31.2 ओवर में 100 रन बनाए। सोनल दिनुशा लंच तक 55 और केशारा नुवंता 46 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी हो गई थी।
चौथे दिन के अंत तक श्रीलंका ने पारी की हार को टालते हुए 229 रन 6 विकेट पर बना लिए थे। पांचवें दिन पहले सेशन के अंत तक श्रीलंका ने 329 रन बना लिए थे लेकिन विकेट 6 ही थे। भारतीय गेंदबाज एक भी सफलता के लिए तरसते दिखे। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली थी। श्रीलंका ने पांचवें दिन लंच तक 116 रन की बढ़त बना ली थी।
सोनल दिनुशा इस सीरीज में अब तक भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने लगातार चौथी पारियों में 50 प्लस का स्कोर बनाया है। उन्होंने गॉल टेस्ट में 100, 84 रन की पारी खेली थी। वहीं कोलंबो टेस्ट में उन्होंने 103 और अब 55 रन बनाकर नाबाद हैं।
इस मैच में क्या-क्या हुआ?
इस मुकाबले की बात करें तो पहली पारी में भारत ने 9 विकेट खोकर 503 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शतक जड़े। फिर श्रीलंका अपनी पहली पारी में 290 रन ही बना सकी और भारत को 213 रन की बढ़त मिली। इसके बाद श्रीलंका फॉलोऑन खेलने उतरी और उसकी पारी जारी है।
यहां देखें इस मैच का स्कोरकार्ड:-
India in Sri Lanka, 2 Test Series, 2026
Sri Lanka
290(89.4)& 339/7(107.4)
India
503/9 dec (138.0)
Play In Progress ( Day 5 – 2nd Test )
Sri Lanka lead by 126 runs
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