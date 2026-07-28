भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त 2026 से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के लिए मंगलवार 28 जुलाई को भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि 15 सदस्यीय टीम में से 12 खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। इस टीम में मौजूद सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने ही इससे पहले श्रीलंका में टेस्ट मैच खेला है।

भारतीय टीम के मौजूदा स्क्वाड में शामिल कप्तान शुभमन गिल, स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेल सकते हैं। खास बात यह है कि बुमराह, सिराज, गिल, यशस्वी जैसे धाकड़ खिलाड़ियों का भी श्रीलंका में यह पहला टेस्ट असाइनमेंट होगा। मौजूदा टीम में शामिल केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के पास ही श्रीलंकाई सरजमीं पर टेस्ट मैच का अनुभव है।

श्रीलंका दौरे पर कौन-कौन से खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे टेस्ट?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बतौर कप्तान ही नहीं बल्कि पहला श्रीलंका दौरा है, टेस्ट सीरीज के लिए। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, सारांश जैन, ऋषभ पंत, मानव सुतार और देवदत्त पडिक्कल का भारतीय इंटरनेशनल टीम के लिए यह पहला टेस्ट सीरीज का दौरा होगा। भारतीय टीम यहां दो टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच 15 अगस्त से गॉल और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।

राहुल, कुलदीप और जडेजा का श्रीलंका में कैसा रिकॉर्ड?

केएल राहुल: भारत के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ केएल राहुल ही एकमात्र स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने यहां पांच टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 268 रन बनाए हैं। 108 रन श्रीलंकाई सरजमीं पर उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। 33.5 की औसत से राहुल ने श्रीलंका में टेस्ट रन बनाए हैं और इसमें 1 शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।

रविंद्र जडेजा: भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेले हैं। उनके नाम दो पारियों में 85 रन दर्ज हैं और 70 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने यहां एक अर्धशतक ही लगाया है। वहीं जडेजा ने गेंदबाजी में यहां 4 पारियों में 13 विकेट झटके हैं। 152 रन देकर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।

कुलदीप यादव: भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव मौजूदा स्क्वाड में श्रीलंकाई सरजमीं पर टेस्ट मैच खेलने वाले इकलौते भारतीय स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। हालांकि, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच ही श्रीलंका में खेला है और 2 पारियों में 5 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। 40 रन देकर 4 विकेट यहां उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है। जबकि 1 पारी में यहां 26 रन भी उन्होंने बनाए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

17309 रन, 567 विकेट, गिल-पंत से सिराज तक, श्रीलंका में इन 7 खिलाड़ियों पर होगा भारतीय टीम का दारोमदार

भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में पांचवें स्थान पर है। श्रीलंका दौरे पर कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत,रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





