भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। 7 अगस्त से टीम तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। फिर 15 अगस्त से सीरीज का आगाज होगा और पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका में पहली बार बतौर कप्तान ही नहीं बल्कि पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। ऐसे में यहां स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर उनकी अग्निपरीक्षा होने वाली है। अब तक गिल ने भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है।

शुभमन गिल का बतौर टेस्ट कप्तान यह दूसरा विदेशी दौरा है। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दौरा किया था। वह उनकी बतौर कप्तान पहली सीरीज थी। वहां भारतीय टीम ने 2-2 से सीरीज को ड्रॉ करवाया था। उसके बाद भारत में आकर उन्होंने वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी की।

कैसा है शुभमन गिल का टेस्ट में कैप्टेंसी रिकॉर्ड?

शुभमन गिल ने पिछले एक साल में भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। इसमें से 5 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। जबकि तीन मैचों में टीम को हार का भी सामना करना पड़ा है। उनकी कप्तानी में एक मुकाबला ड्रॉ भी हुआ है। गिल की कप्तानी में भारत ने WTC 2025-27 के अंतर्गत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ करवाई और घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीती है। वहीं साउथ अफ्रीका सीरीज के बीच वह चोटिल होकर बाहर हो गए थे लेकिन वह सीरीज भी भारत हार गया था।

शुभमन गिल का बतौर कप्तान बल्लेबाजी में बेहतरीन रिकॉर्ड

शुभमन गिल का बतौर कप्तान बल्लेबाजी रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने अभी तक 9 मैचों की 15 पारियों में ही 1076 रन बना लिए हैं। जिसमें 6 शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वोच्च स्कोर 269 का रहा जो उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर बनाया था। इसके अलावा बतौर कप्तान उनका बल्लेबाजी औसत 82.76 का रहा है। भारत में वह स्पिन के खिलाफ फंसते दिखे हैं। अब श्रीलंका में देखना होगा कि उनका यह औसत बढ़ता है या गिरता है।

IND vs SL: 11 साल से नहीं हारा भारत, 32 साल में जीते सिर्फ 9 टेस्ट मैच; श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। इससे पहले भारत ने यहां लगातार पिछली दो टेस्ट सीरीज जीती हैं। लेकिन उससे पहले चार सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका में हार भी चुकी है। श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है उसकी पूरी डिटेल इस खबर में उपलब्ध है:- क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





