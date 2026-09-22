भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने 2026 में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। शैफाली वर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। शैफाली वर्मा ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ा।

लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 2026 में अब तक 863 रन बनाए हैं। हालांकि, एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के खिलाफ स्मृति मंधाना के साथ उनकी 99 रन की साझेदारी उन्हें इस प्रतियोगिता (महिला वर्ग) में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचा पाई।

एशियन गेम्स का यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार के नाम है। आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार ने एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के खिलाफ 115 रन की साझेदारी की थी।

शैफाली वर्मा ने 2026 में महिला T20I क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उनके नाम इस कैलेंडर ईयर में 863 रन हो गए हैं। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा महिला T20I रन बनाने वाली बैटर बन गईं हैं।

इस सूची में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट 824 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हॉन्गकॉन्ग की नताशा माइल्स ने 800 रन के साथ तीसरे और संयुक्त अरब अमीरात की ईशा ओजा 779 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं।

महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन

863 रन: साल 2026 में शैफाली वर्मा।

साल 2026 में शैफाली वर्मा। 824 रन: साल 2026 में साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट।

साल 2026 में साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट। 800 रन: साल 2026 में हॉन्गकॉन्ग की नताशा माइल्स।

साल 2026 में हॉन्गकॉन्ग की नताशा माइल्स। 779 रन: साल 2025 में यूएई की ईशा ओजा।

साल 2025 में यूएई की ईशा ओजा। 779 रन: साल 2026 में हॉन्गकॉन्ग की यास्मीन दासवानी।

एशियाई खेल 2026 में शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भी शानदार साझेदारी की। दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ 99 रन जोड़े। यह एशियन गेम्स में किसी भी विकेट की शीर्ष तीन साझेदारियों में शामिल है। एशियन गेम्स में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड पाकिस्तान की आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार के नाम है। दोनों ने इसी संस्करण में श्रीलंका के खिलाफ 115 रन की साझेदारी की थी।

एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट मुकाबलों में सर्वोच्च साझीदारी (किसी भी विकेट के लिए)

115: साल 2026 में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार ने बनाए।

106: साल 2023 में मलेशिया के खिलाफ इंडोनेशिया की नी लुह डेवी और नंदा साकारिनी ने बनाए थे।

099: साल 2026 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने बनाए।

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 11000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं; शैफाली वर्मा के साथ भी बनाया रिकॉर्ड

भारतीय स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 44 गेंद पर 79 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान अपने 11 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए और वह ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)