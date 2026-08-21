भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में 165 रनों से अपने नाम किया था। अब 23 अगस्त से कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की नजरें होंगी 2-0 से सीरीज कब्जाने पर। इसके लिए यह देखने वाली बात होगी कि टीम में बदलाव क्या होते हैं? ऐसे में दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने 3 बड़े सवाल जरूर होंगे।

सरफराज खान की वापसी प्लेइंग 11 में हो पाएगी या नहीं, सारांश जैन का डेब्यू होगा या नहीं, अगर डेब्यू हुआ तो किसकी जगह होगा? ऐसे कई बड़े चर्चा के विषय भारतीय दल में दूसरे टेस्ट से पहले जरूर उठेंगे। एक-एक करके विस्तार से जानते हैं ऐसे 3 बड़े सवालों के बारे में जो दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सामने होंगे।

1- सरफराज खान या ध्रुव जुरेल किसे मिलेगा मौका?

सरफराज खान को चोटिल साई सुदर्शन की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया था। पहले मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिल पाया और ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में जगह मिली। अब एक मैच जुरेल ने खेला और गॉल टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक भी लगाया, मगर दूसरी पारी में वह फ्लाप रहे। ऐसे में सरफराज खान को कोलंबो टेस्ट में क्या मैनेजमेंट आजमा सकता है यह देखने वाली बात होगी।

सरफराज ने आखिरी मुकाबला 2024 में खेला था और अब तक वह भारत के लिए 6 टेस्ट मैच ही खेले हैं और 11 पारियों में 371 रन बना चुके हैं। उनको स्पिन का एक अच्छा खिलाड़ी भी बताया जाता है, गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में जिस तरह मध्यक्रम लड़खड़ाया, उसको देखते हुए सरफराज नंबर 6 या नंबर 7 की पोजिशन पर कारगर भी साबित हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट उनको जुरेल या किसकी जगह खिलाएगा या नहीं खिलाएगा यह 23 अगस्त को ही पता चलेगा।

2- सारांश जैन का डेब्यू और कुलदीप यादव होंगे बाहर?

गॉल टेस्ट में मानव सुतार और रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 20 से ज्यादा ओवर फेंके, जबकि कुलदीप ने केवल 14 ओवर गेंदबाजी की। वहीं दूसरी पारी में सुतार ने लगभग 24 और जडेजा 23 ओवर डाले, इस पारी में कुलदीप यादव को सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें गेंदबाजी 29वें ओवर में मिली। यह सवाल उठाता है कि या तो कुलदीप पूरी तरह फिट नहीं हैं, या फिर कप्तान को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है? यही कारण है कि कोलंबो टेस्ट में सारांश जैन के डेब्यू का मौका मिल सकता है।

सारांश एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और निचले क्रम पर उनकी बल्लेबाजी भी भारत के काम आ सकती है। इसके अलावा भारत ने गॉल में तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए थे और यह प्लानिंग मध्य के ओवर्स में श्रीलंका के लिए फायदेमंद रही थी। ऐसे में सारांश एक दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं और यह भारतीय स्पिन अटैक को नई वैराएटी भी देगा। इसलिए उनको मैडेन टेस्ट कैप मिलने के काफी आसार हैं।

3- क्या गुरनूर बराड़ को मिलेगा मौका?

भारतीय टीम कोलंबो टेस्ट में भी 2 तेज गेंदबाजों के साथ ही उतर सकती है। मगर दो गेंदबाज होंगे कौन यह बड़ा सवाल है। अगर तीसरा पेसर शामिल किया गया तो गुरनूर बराड़ को मौका मिलने के ज्यादा आसार हैं। वहीं अगर दो तेज गेंदबाज खेलते हैं तो क्या गुरनूर को मौका मिल पाएगा? मोहम्मद सिराज ने गॉल टेस्ट में 18 ओवर गेंदबाजी (दोनों पारी मिलाकर) की और 44 रन देते हुए दो विकेट लिए।

प्रसिद्ध कृष्णा ने भी गॉल टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट अहम-अहम मौकों पर निकाले। ऐसे में यह काफी मुश्किल होगा कि दोनों पेसर्स में से किसी एक को बाहर किया जाए। फिर जब भारत के लिए हर मैच WTC 2025-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है तो टीम शायद ही विनिंग कॉम्बिनेशन में खास बदलाव करते दिखे।

IND vs SL: जडेजा-राहुल का कैसा रिकॉर्ड? 15 में से 13 भारतीय खिलाड़ी कोलंबो में नहीं खेले टेस्ट मैच

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 23 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के मैदान पर खेलेगी। यह मुकाबला सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत के मौजूदा स्क्वाड में 15 में से 2 खिलाड़ी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ही ऐसे हैं जो पहले यहां टेस्ट मैच खेले हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





