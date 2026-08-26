भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। टीम इंडिया के पहली पारी में 503 रन के जवाब में मेजबान टीम 290 रन पर ही सिमट गई और फॉलोऑन भी नहीं बचा पाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी श्रीलंका को फॉलोऑन खिलाने का फैसला लिया है। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली है।

भारत के लिए इस पारी में अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे सारांश जैन ने आखिरी दो विकेट लेते हुए श्रीलंकाई पारी को चौथे दिन पहले घंटे के अंदर ही समेट दिया। उनके अलावा मानव सुतार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट झटके। वहीं मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने 103 रन की शानदार शतकीय पारी खेली।

सोनल का भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में लगातार दूसरे टेस्ट मैच में यह शतक आया है। इससे पहले गॉल टेस्ट में उन्होंने 100 और 84 रन की पारियां खेली थीं। अब कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने 103 रन बनाए। उनके अलावा अपना दूसरा टेस्ट मैच ही खेल रहे पसिंदू सूरियाबंदारा ने भी 80 रनों का योगदान दिया। सोनल ने इस पारी के साथ एक खास रिकॉर्ड भी बनाया।

भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

2 : एवरटन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)

2 : गैरी सोबर्स (वेस्टइंडीज, 1958)

2 : जहीर अब्बास (पाकिस्तान, 1978)

2 : दलीप मेंडिस (श्रीलंका, 1982)

2 : रॉबिन स्मिथ (इंग्लैंड, 1990)

2 : गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका, 1996)

2 : जेसी राइडर (NZ, 2009)

2 : सोनल दिनुशा (SL, 2026)*

निरोशन डिकवेला इस मुकाबले की पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कमिंदु मेंडिस ने 32 रन जरूर बनाए लेकिन वह अपनी पारी को लंबा नहीं ले जा सके। अंत में लाहिरु कुमारा ने दिनुशा का साथ दिया और 58 गेंद खेलते हुए 12 रन बनाए, मगर टीम के लिए फॉलोऑन नहीं बचा पाए।

India vs Sri Lanka 2nd Test Colombo LIVE Updates Match Scorecard

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। यहां आपको इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की पूरी जानकारी मिलेगी। क्लिक करें और जानें पल-पल का अपडेट