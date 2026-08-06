भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जाएगा। अब तक भारत और श्रीलंका के बीच कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और उसने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 7 मैचों में जीत मिली है। अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 25 मैचों की 36 पारियों में 1995 रन बनाए हैं। सचिन के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 9 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर महेला जयवर्धने हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ 18 मैचों की 28 पारियों में 1822 रन बनाए हैं। उनके नाम भारत के खिलाफ टेस्ट में 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं।

कोहली, सहवाग, द्रविड़ और गांगुली भी लिस्ट में

सचिन के अलावा भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप 10 की लिस्ट में राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली और सौरव गांगुली भी शामिल हैं। वहीं श्रीलंका की तरफ से इस लिस्ट में कुमार संगकारा, अरविंद डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज जैसे स्टार खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं। खास बात यह है कि दिग्गज सनथ जयसूर्या इस लिस्ट में नहीं मौजूद हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 10 मैच खेलते हुए 16 पारियों में 938 रन बनाए हैं। 340 रन उनका सर्वोच्च स्कोर भी भारत के खिलाफ रहा है।

भारत-श्रीलंका टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s सचिन तेंदुलकर 25 36 1995 203 60.45 9 6 0 महेला जयवर्धने 18 28 1822 275 67.48 6 8 1 राहुल द्रविड़ 20 32 1508 177 48.64 3 9 0 कुमार संगकारा 17 28 1352 219 52 5 2 0 अरविंद डी सिल्वा 19 32 1252 148 41.73 5 3 0 वीरेंद्र सहवाग 11 18 1239 293 72.88 5 3 2 मोहम्मद अजहरुद्दीन 17 23 1215 199 55.22 5 4 2 विराट कोहली 11 18 1085 243 67.81 5 2 1 सौरव गांगुली 14 24 1064 173 46.26 3 4 2 एंजेलो मैथ्यूज 17 30 1051 111 35.03 3 4 1

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 25 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल

टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में कभी 54 से कम गेंद में कोई भी खिलाड़ी शतक नहीं लगा पाया है। यह रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के एक दिग्गज बल्लेबाज के नाम है। वहीं टेस्ट के सबसे तेज शतक की टॉप 25 खिलाड़ियों की लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय मौजूद हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





