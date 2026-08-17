गॉल में बारिश से प्रभावित टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही ओवरों में तस्वीर बदल गई। 288/2 से आगे खेलने उतरी टीम इंडिया ने 43 ओवर के खेल में सात विकेट गंवा दिए। इनमें ऋषभ पंत का विकेट भी शामिल था।

ऋषभ पंत के गैर-जिम्मेदाराना शॉट ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ को नाराज कर दिया। मोहम्मद कैफ ने उनके शॉट चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाज को थोड़ी क्रिकेट की समझ दिखानी चाहिए थी।

ऋषभ पंत के शॉट चुनने के तरीके में फिर कमी दिखी। श्रीलंका ने 80 ओवर पूरे होने के तुरंत बाद (दिन के सातवें ओवर में) दूसरी नई गेंद ली। इसके ठीक चार गेंद बाद ही ऋषभ पंत आउट हो गए। डेब्यूटेंट ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने ऋषभ पंत को एक लापरवाह स्लॉग शॉट खेलने के लिए उकसाया और वाइड लॉन्ग-ऑफ पर कैच करा दिया। ऋषभ पंत 39 रन पर बनाकर आउट हुए।

भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने उस स्थिति में ऋषभ पंत के शॉट खेलने के तरीके और उनमें कॉमन सेंस की कमी की आलोचना की। मोहम्मद कैफ ने ब्रॉडकॉस्ट चैनल पर कहा, ‘‘ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वह ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन शिकायत कॉमन सेंस की कमी को लेकर है।’’

मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘‘यह नई गेंद का पहला ओवर था। उस ओवर में वह तीन बार आगे बढ़कर खेले। कॉमन सेंस कहता है कि कट शॉट खेलें। नई गेंद को पांच-छह ओवर तक देखें। यही टेस्ट मैच की परंपरा है। जो भी उनकी तरह खेलता है, वह भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है।’’

मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘‘मुझे हैरानी हुई कि वह (ओवर की) पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर खेले। थोड़ा हिसाब-किताब करना चाहिए। अगर कोई बल्लेबाज 150 रन पर भी खेल रहा हो तब भी नई गेंद आने पर कुछ गेंदें संभलकर खेलता है। मैं इस मामले में उनके नंबर काटूंगा। तार्किक और क्रिकेट की समझ के मामले में वह बहुत पीछे रह गए।’’

गॉल टेस्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो लगातार विकेट गिरने के बावजूद वह मजबूत स्थिति ही है, क्योंकि पिच अब स्पिनरों की मदद करने लगी है। भारत की बल्लेबाजी की कमान नंबर 3 पर खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल ने संभाली।

देवदत्त पडिक्कल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी को 167 रन के बड़े स्कोर में बदला। इसके बाद ध्रुव जुरेल की हाफ सेंचुरी ने टीम इंडिया को 400 रन के पार पहुंचाया।

गॉल टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर भारत: सुतार का दमदार प्रदर्शन, श्रीलंका के 4 विकेट गिरे, मौसम चिंता का कारण

श्रीलंका ने तीसरे दिन लंच ब्रेक तक 28 ओवर में 99 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। भारत के पास 363 रनों की बढ़त है। स्पिनरों की गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, लेकिन भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय गॉल का मौसम है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



