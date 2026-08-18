भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने 51वें टेस्ट मैच की 89वीं पारी में 100 टेस्ट छक्कों का मुकाम हासिल कर लिया है। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। वहीं उन्होंने टेस्ट में सबसे तेज (सबसे कम पारियों में) 100 छक्के भी जड़े हैं। इस मामले में पंत ने बेन स्टोक्स, एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा है।

ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में दूसरी पारी में 53 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने छक्का लगाकर पचासा जड़ा। यह छक्का उनके करियर का ऐतिहासिक छक्का था। वह दुनिया के सिर्फ चौथे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्कों का मुकाम हासिल किया है। उनसे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कर पाया था।

ऋषभ पंत ने भारत के लिए गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में 69 गेंद पर 66 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के जड़े। पहली पारी में पंत ने 62 गेंद पर 39 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से गॉल टेस्ट में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और टीम इंडिया की बढ़त 350 के पार पहुंची।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  • ऋषभ पंत: 89 पारी*
  • एडम गिलक्रिस्ट: 130 पारी
  • बेन स्टोक्स: 151 पारी
  • ब्रेंडन मैकुलम: 170 पारी

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोरAVGSR100s50s04s6s
बेन स्टोक्स (ENG)122220727325834.4658.52143718833138
ब्रेंडन मैकुलम (NZ)101176645330238.6464.60123114776107
ऋषभ पंत (IND)51*893649159*43.9674.108203388100
एडम गिलक्रिस्ट (AUS)961375570204*47.6081.95172614677100*
टिम साउदी (NZ)107156224577*15.4882.68072121598
क्रिस गेल (WI)103182721433342.1860.26153715104698
जैक कैलिस (ICC/SA)1662801328922455.3745.97455816148897
वीरेंद्र सहवाग (ICC/IND)104180858631949.3482.23233216123391
एंजेलो मैथ्यूज (SL)1192128214200*44.4048.401645683590
रोहित शर्मा (IND)67116430121240.5757.051218647388

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