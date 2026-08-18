भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने 51वें टेस्ट मैच की 89वीं पारी में 100 टेस्ट छक्कों का मुकाम हासिल कर लिया है। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। वहीं उन्होंने टेस्ट में सबसे तेज (सबसे कम पारियों में) 100 छक्के भी जड़े हैं। इस मामले में पंत ने बेन स्टोक्स, एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा है।

ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में दूसरी पारी में 53 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने छक्का लगाकर पचासा जड़ा। यह छक्का उनके करियर का ऐतिहासिक छक्का था। वह दुनिया के सिर्फ चौथे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्कों का मुकाम हासिल किया है। उनसे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कर पाया था।

ऋषभ पंत ने भारत के लिए गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में 69 गेंद पर 66 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के जड़े। पहली पारी में पंत ने 62 गेंद पर 39 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से गॉल टेस्ट में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और टीम इंडिया की बढ़त 350 के पार पहुंची।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

ऋषभ पंत: 89 पारी*

89 पारी* एडम गिलक्रिस्ट: 130 पारी

130 पारी बेन स्टोक्स: 151 पारी

151 पारी ब्रेंडन मैकुलम: 170 पारी

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर AVG SR 100s 50s 0 4s 6s बेन स्टोक्स (ENG) 122 220 7273 258 34.46 58.52 14 37 18 833 138 ब्रेंडन मैकुलम (NZ) 101 176 6453 302 38.64 64.60 12 31 14 776 107 ऋषभ पंत (IND) 51* 89 3649 159* 43.96 74.10 8 20 3 388 100 एडम गिलक्रिस्ट (AUS) 96 137 5570 204* 47.60 81.95 17 26 14 677 100* टिम साउदी (NZ) 107 156 2245 77* 15.48 82.68 0 7 21 215 98 क्रिस गेल (WI) 103 182 7214 333 42.18 60.26 15 37 15 1046 98 जैक कैलिस (ICC/SA) 166 280 13289 224 55.37 45.97 45 58 16 1488 97 वीरेंद्र सहवाग (ICC/IND) 104 180 8586 319 49.34 82.23 23 32 16 1233 91 एंजेलो मैथ्यूज (SL) 119 212 8214 200* 44.40 48.40 16 45 6 835 90 रोहित शर्मा (IND) 67 116 4301 212 40.57 57.05 12 18 6 473 88

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