भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के लिए नाबाद 27 रन की पारी खेली और इस पारी के दौरान उनके बल्ले से एक छक्का और 3 चौके निकले। इस एक छक्के की मदद से पंत ने एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए।

ऋषभ पंत ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया और वो विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। पंत ने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर कुल 56 छक्के लगाए थे, लेकिन पंत ने 57 छक्के लगाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। इस लिस्ट में 37 छक्कों के साथ भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी तीसरे स्थान पर हैं जबकि क्विंटन डिकॉक चौथे और रॉड मार्श 5वें नंबर पर हैं।

विदेशी धरती पर टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर

ऋषभ पंत (भारत) – 57 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) – 56 छक्के

एमएस धोनी (भारत) – 37 छक्के

क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका) – 18 छक्के

रॉड मार्श (ऑस्ट्रेलिया) – 16 छक्के

पंत यहां भी निकले गिलक्रिस्ट से आगे

पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में एक छक्का लगाते ही विरोधी टीम के घर पर टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ओवरऑल दूसरे नंबर पर आ गए। पंत ने गिलक्रिस्ट को यहां भी पीछे छोड़ा जिनके नाम पर कुल 56 छक्के थे तो वहीं पंत के नाम पर अब 57 छक्के हैं। इस सूची में पहले स्थान पर बेन स्टोक्स 69 छक्कों के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि क्रिस गेल 51 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस इस लिस्ट में 45 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

विरोधी टीम के घर पर टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) – 69 छक्के

ऋषभ पंत (भारत) – 57 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) – 56 छक्के

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 51 छक्के

जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) – 45 छक्के

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