भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे और मजबूत स्थिति में दिख रही थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक देवदत्त पडीक्कल क्रीज पर 131 रन जबकि ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे थे। पंत ने खेल के पहले दिन पहली पारी में जो 27 रन बनाए उसके लिए उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया और इस दौरान एक छक्का और 3 चौके लगाए। इस एक छक्के के दम पर पंत ने जैक कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया साथ ही क्रिस गेल और टिम साउदी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।
ऋषभ पंत ने तोड़ा जैक कैलिस का रिकॉर्ड
पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के पहले दिन जैसे ही अपनी पारी में एक छक्का लगाया वो टेस्ट प्रारूप में छक्के लगाने के मामले में जैक कैलिस से आगे निकल गए। जैक ने अपने टेस्ट करियर में खेले 166 मैचों में 97 छक्के लगाए थे। वहीं पंत के नाम पर अब कुल 98 छक्के (खबर लिखे जाने तक) 51 टेस्ट मैचों में हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में क्रिस गेल और टिम साउदी ने भी 98-98 छक्के लगाए थे। वैसे पंत के पास अब गेल और साउदी को भी पीछे छोड़ने का शानदार मौका होगा।
ऋषभ पंत अगर गॉल टेस्ट के दूसरे दिन 2 छक्के लगा देते हैं तो वो टेस्ट प्रारूप में भारत की तरफ से 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे साथ ही साथ वो एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ये तीनों ही हैं और पंत 100 छक्के पूरे करते ही टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे। वैसे पंत के पास टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का भी मौक है और वो आगे ऐसा कर सकते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|बेन स्टोक्स
|2013-2026
|122
|220
|9
|7273
|258
|34.46
|12427
|58.52
|14
|37
|18
|833
|138
|ब्रैंडन मैकुलम
|2004-2016
|101
|176
|9
|6453
|302
|38.64
|9989
|64.6
|12
|31
|14
|776
|107
|एडम गिलक्रिस्ट
|1999-2008
|96
|137
|20
|5570
|204*
|47.6
|6796
|81.95
|17
|26
|14
|677
|100
|ऋषभ पंत
|2018-2026
|51*
|88
|6
|3584
|159*
|43.7
|4839
|74.06
|8
|19
|3
|381
|98
|टिम साउदी
|2008-2024
|107
|156
|11
|2245
|77*
|15.48
|2715
|82.68
|0
|7
|21
|215
|98
|क्रिस गेल
|2000-2014
|103
|182
|11
|7214
|333
|42.18
|11970
|60.26
|15
|37
|15
|1046
|98
|जैक कैलिस
|1995-2013
|166
|280
|40
|13289
|224
|55.37
|28903
|45.97
|45
|58
|16
|1488
|97
|वीरेंद्र सहवाग
|2001-2013
|104
|180
|6
|8586
|319
|49.34
|10441
|82.23
|23
|32
|16
|1233
|91
|एंजेलो मैथ्यूज
|2009-2025
|119
|212
|27
|8214
|200*
|44.4
|16970
|48.4
|16
|45
|6
|835
|90
|रोहित शर्मा
|2013-2024
|67
|116
|10
|4301
|212
|40.57
|7538
|57.05
|12
|18
|6
|473
|88
रोहित 10वें स्थान पर, बाबर आजम नंबर 1; 2020 से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर
इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2020 के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में बाबर पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में गिल, रोहित और कोहली भी शामिल हैं जो इन स्थानों पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)