भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जा रही है। इस दौरे पर टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले हैं। वहीं कप्तान गिल, स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 12 ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में कमाल दिखा चुके ऋषभ पंत पर सभी की निगाहें होंगी। वह श्रीलंका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

पंत के नाम अभी टेस्ट क्रिकेट में 87 पारियों में 97 छक्के दर्ज हैं। अगर वह श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों में तीन छक्के भी लगा देते हैं तो, 100 टेस्ट छक्कों के साथ-साथ वह दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। इतना ही नहीं क्रिस गेल के नाम 98 टेस्ट छक्के हैं और एडम गिलक्रिस्ट के नाम 100 छक्के टेस्ट में दर्ज हैं।

गेल, साउदी और गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड खतरे में

ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ 2 छक्के लगाते ही क्रिस गेल और टिम साउदी से आगे निकल जाएंगे। वहीं तीसरा छक्का लगाते ही वह 100 छक्के पूरे करके एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर लेंगे। अगर वह चौथा छक्का लगाते हैं तो गिलक्रिस्ट से आगे निकल जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं ब्रेंडन मैकुलम जिनके नाम 107 छक्के दर्ज हैं।

अगर पंत ने चार पारियों में 11 छक्के लगाए तो वह उनसे भी आगे निकल सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ तीन बल्लेबाज ही अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगा पाए हैं। बेन स्टोक्स 138 के साथ टॉप पर हैं। यानी पंत वह करिश्मा करने की कगार पर हैं जिसे भारत के दिग्गज टेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (69), विरेंद्र सहवाग (91), रोहित शर्मा (88) तक नहीं कर पाए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदें खेलींSR100s50s0s4s6s
1बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)1222209727325834.461242758.52143718833138
2ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड)1011769645330238.64998964.60123114776107
3एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)96137205570204*47.60679681.95172614677100
4टिम साउदी (न्यूजीलैंड)10715611224577*15.48271582.68072121598
5क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)10318211721433342.181197060.26153715104698
6ऋषभ पंत (भारत)508753557159*43.37480374.05819337897
7जैक्स कैलिस (आईसीसी/दक्षिण अफ्रीका)166280401328922455.372890345.97455816148897
8वीरेंद्र सहवाग (आईसीसी/भारत)1041806858631949.341044182.23233216123391
9एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका)119212278214200*44.401697048.401645683590
10रोहित शर्मा (भारत)6711610430121240.57753857.051218647388

रविंद्र जडेजा इतिहास रचने से बस 2 विकेट दूर, टेस्ट में कुंबले, अश्विन, हरभजन किसी ने नहीं किया यह कमाल

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से सीरीज का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा 2 विकेट लेते ही इतिहास रच सकते हैं। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन किसी ने यह कमाल नहीं किया है। साथ ही जडेजा 2 विकेट लेकर कपिल देव, इयान बॉथम और डैनिल विटोरी की खास लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर