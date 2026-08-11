श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खास मुकाम हासिल करेंगे। दो मैचों की सीरीज में अगर वह दोनों मैच खेले तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ देंगे। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेले हैं और जडेजा ने 89 मैच खेले हैं। ऐसे में कोलंबो में वह दिग्गज क्रिकेटर से आगे निकल जाएंगे। वह धीरे-धीरे 100 टेस्ट मैच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह खात कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाएंगे।

भारत को डब्ल्यूटीसी साइकल 2025-27 में 9 टेस्ट खेलने हैं। श्रीलंका के बाद उन्हें न्यूजीलैंड में 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी। अगर रविंद्र जडेजा सभी मैच खेलते भी हैं तो भी 98 तक पहुंच पाएंगे। टीम इंडिया फाइनल में पहुंची तो 99 तक पहुंच पाएंगे।

सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट

भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के कुल 14 खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मैच खेले हैं। राहुल द्रविड़ ने 163, वीवीएस लक्ष्मण ने 134, अनिल कुंबले ने 132, कपिल देव ने 131, सुनील गावस्कर ने 125, विराट कोहली ने 123 और दिलीप वेंगसरकर ने 116 टेस्ट खेले हैं।

भारत | टेस्ट क्रिकेट | सर्वाधिक मैच भारत के लिए सर्वाधिक Test मैच खेलने वाले खिलाड़ी 1971 से 2025 तक — बल्लेबाज़, गेंदबाज़ और हरफनमौला सभी शामिल रैंकिंग पूरे आंकड़े विश्लेषण 200 भारत के लिए सर्वाधिक Test मैच सचिन तेंदुलकर — 15,921 रन • 46 विकेट • 1989–2013 1 सचिन तेंदुलकर 200 मैच 2 राहुल द्रविड़ 163 मैच 3 वीवीएस लक्ष्मण 134 मैच 4 अनिल कुम्बले 132 मैच 5 कपिल देव 131 मैच 6 सुनील गावस्कर 125 मैच 7 विराट कोहली 123 मैच 8 दिलीप वेंगसरकर 116 मैच 9 सौरव गांगुली 113 मैच 10 रवीचंद्रन अश्विन 106 मैच 11 इशांत शर्मा 105 मैच 12 हरभजन सिंह 103 मैच 12 चेतेश्वर पुजारा 103 मैच 12 वीरेंद्र सहवाग 103 मैच 15 मोहम्मद अज़हरुद्दीन 99 मैच 16 ज़हीर खान 92 मैच 17 गुंडप्पा विश्वनाथ 91 मैच 18 महेंद्र सिंह धोनी 90 मैच 19 रवींद्र जडेजा 89 मैच 200 सर्वाधिक मैच

(तेंदुलकर) 15921 सर्वाधिक रन

(तेंदुलकर) 619 सर्वाधिक विकेट

(कुम्बले) 51 सर्वाधिक शतक

(तेंदुलकर) खिलाड़ी Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5W Ct St सचिन तेंदुलकर 1989–2013 200 15921 248* 53.78 51 46 3/10 54.17 0 115 0 राहुल द्रविड़ 1996–2012 163 13265 270 52.63 36 1 1/18 39.00 0 209 0 वीवीएस लक्ष्मण 1996–2012 134 8781 281 45.97 17 2 1/2 63.00 0 135 0 अनिल कुम्बले 1990–2008 132 2506 110* 17.77 1 619 10/74 29.65 35 60 0 कपिल देव 1978–1994 131 5248 163 31.05 8 434 9/83 29.64 23 64 0 सुनील गावस्कर 1971–1987 125 10122 236* 51.12 34 1 1/34 206.00 0 108 0 विराट कोहली 2011–2025 123 9230 254* 46.85 30 0 — — 0 121 0 दिलीप वेंगसरकर 1976–1992 116 6868 166 42.13 17 0 — — 0 78 0 सौरव गांगुली 1996–2008 113 7212 239 42.17 16 32 3/28 52.53 0 71 0 रवीचंद्रन अश्विन 2011–2024 106 3503 124 25.75 6 537 7/59 24.00 37 36 0 इशांत शर्मा 2007–2021 105 785 57 8.26 0 311 7/74 32.40 11 23 0 हरभजन सिंह 1998–2015 103 2224 115 18.22 2 417 8/84 32.46 25 42 0 चेतेश्वर पुजारा 2010–2023 103 7195 206* 43.60 19 0 — — 0 66 0 वीरेंद्र सहवाग 2001–2013 103 8503 319 49.43 23 40 5/104 47.35 1 90 0 मोहम्मद अज़हरुद्दीन 1984–2000 99 6215 199 45.03 22 0 — — 0 105 0 ज़हीर खान 2000–2013 92 1231 75 11.95 0 311 7/87 32.94 11 19 0 गुंडप्पा विश्वनाथ 1969–1983 91 6080 222 41.93 14 1 1/11 46.00 0 63 0 महेंद्र सिंह धोनी 2005–2014 90 4876 224 38.09 6 0 — — 0 256 38 रवींद्र जडेजा 2012–2025 89 4095 175* 38.27 6 348 7/42 25.11 15 49 0 सर्वोच्च रिकॉर्ड सचिन — 200 मैच, 15921 रन, 51 शतक सचिन तेंदुलकर का 200 Test मैचों का रिकॉर्ड न केवल भारत का बल्कि विश्व Test क्रिकेट का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 53.78 के औसत से 15921 रन और 51 शतक बनाए — हर मैच में औसतन लगभग एक रन से अधिक का योगदान। यह आंकड़ा अजेय लगता है। मैचों की तुलना (टॉप 8) सचिन तेंदुलकर 200 राहुल द्रविड़ 163 वीवीएस लक्ष्मण 134 अनिल कुम्बले 132 कपिल देव 131 सुनील गावस्कर 125 विराट कोहली 123 रवीचंद्रन अश्विन 106 कुम्बले — 132 मैच, 619 विकेट अनिल कुम्बले ने 132 मैचों में 619 विकेट लिए — भारत के सर्वाधिक Test विकेट का रिकॉर्ड। उनका 10/74 एकमात्र भारतीय द्वारा एक पारी में 10 विकेट लेने का करिश्मा है। अश्विन (537 विकेट) अभी भी सक्रिय हैं और इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे थे। 103 मैचों पर तीन खिलाड़ी हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग — तीनों 103-103 मैच खेले हैं। तीनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग: हरभजन स्पिनर (417 विकेट), पुजारा बल्लेबाज़ (7195 रन), सहवाग विस्फोटक सलामी बल्लेबाज़ (8503 रन, SR 82.23)। जडेजा और कपिल — हरफनमौलों की विरासत कपिल देव (131 मैच, 434 विकेट, 5248 रन) और रवींद्र जडेजा (89 मैच, 348 विकेट, 4095 रन) — दोनों सच्चे हरफनमौले। जडेजा अभी भी सक्रिय हैं और कपिल के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। धोनी — 256 कैच + 38 स्टंपिंग महेंद्र सिंह धोनी ने 90 Test मैचों में 256 कैच और 38 स्टंपिंग — कुल 294 dismissals। भारत के सर्वश्रेष्ठ Test विकेटकीपर के रूप में उनका रिकॉर्ड अद्वितीय है। बल्ले से भी 4876 रन और 6 शतक। स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

गुंडप्पा विश्वनाथ की बराबरी कर लेंगे जडेजा

सौरव गांगुली ने 113, रविचंद्रन अश्विन ने 106, इशांत शर्मा ने 105, हरभजन सिंह ने 103, चेतेश्वर पुजारा ने 103 और वीरेंद्र सहवाग ने भी 103 मैच खेले हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 99, जहीर खान ने 92, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 91, महेंद्र सिंह धोनी ने 90, रविंद्र जडेजा ने 89, सैयद किरमानी ने 88, अजिंक्य रहाणे ने 85 और रवि शास्त्री ने 80 मैच खेले हैं।

भारत का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड

भारत-श्रीलंका के बीच 1982 से 2022 के बीच 46 मैच खेले गए। भारत को 22 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।