श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खास मुकाम हासिल करेंगे। दो मैचों की सीरीज में अगर वह दोनों मैच खेले तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ देंगे। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेले हैं और जडेजा ने 89 मैच खेले हैं। ऐसे में कोलंबो में वह दिग्गज क्रिकेटर से आगे निकल जाएंगे। वह धीरे-धीरे 100 टेस्ट मैच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह खात कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाएंगे।

भारत को डब्ल्यूटीसी साइकल 2025-27 में 9 टेस्ट खेलने हैं। श्रीलंका के बाद उन्हें न्यूजीलैंड में 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी। अगर रविंद्र जडेजा सभी मैच खेलते भी हैं तो भी 98 तक पहुंच पाएंगे। टीम इंडिया फाइनल में पहुंची तो 99 तक पहुंच पाएंगे।

सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट

भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के कुल 14 खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मैच खेले हैं। राहुल द्रविड़ ने 163, वीवीएस लक्ष्मण ने 134, अनिल कुंबले ने 132, कपिल देव ने 131, सुनील गावस्कर ने 125, विराट कोहली ने 123 और दिलीप वेंगसरकर ने 116 टेस्ट खेले हैं।

भारत | टेस्ट क्रिकेट | सर्वाधिक मैच
भारत के लिए सर्वाधिक Test मैच खेलने वाले खिलाड़ी
1971 से 2025 तक — बल्लेबाज़, गेंदबाज़ और हरफनमौला सभी शामिल
200
भारत के लिए सर्वाधिक Test मैच
सचिन तेंदुलकर — 15,921 रन • 46 विकेट • 1989–2013
1
सचिन तेंदुलकर
1989–2013 • 15921 रन • Ave 53.78 • 51 शतक
200
मैच
2
राहुल द्रविड़
1996–2012 • 13265 रन • Ave 52.63 • 36 शतक
163
मैच
3
वीवीएस लक्ष्मण
1996–2012 • 8781 रन • Ave 45.97 • 17 शतक
134
मैच
4
अनिल कुम्बले
1990–2008 • 619 विकेट • BBI 10/74 • Ave 29.65
132
मैच
5
कपिल देव
1978–1994 • 434 विकेट • BBI 9/83 • 5248 रन
131
मैच
6
सुनील गावस्कर
1971–1987 • 10122 रन • Ave 51.12 • 34 शतक
125
मैच
7
विराट कोहली
2011–2025 • 9230 रन • Ave 46.85 • 30 शतक
123
मैच
8
दिलीप वेंगसरकर
1976–1992 • 6868 रन • Ave 42.13 • 17 शतक
116
मैच
9
सौरव गांगुली
1996–2008 • 7212 रन • 32 विकेट • Ave 42.17
113
मैच
10
रवीचंद्रन अश्विन
2011–2024 • 537 विकेट • BBI 7/59 • Ave 24.00
106
मैच
11
इशांत शर्मा
2007–2021 • 311 विकेट • BBI 7/74 • Ave 32.40
105
मैच
12
हरभजन सिंह
1998–2015 • 417 विकेट • BBI 8/84 • Ave 32.46
103
मैच
12
चेतेश्वर पुजारा
2010–2023 • 7195 रन • Ave 43.60 • 19 शतक
103
मैच
12
वीरेंद्र सहवाग
2001–2013 • 8503 रन • Ave 49.43 • 23 शतक • 5/104
103
मैच
15
मोहम्मद अज़हरुद्दीन
1984–2000 • 6215 रन • Ave 45.03 • 22 शतक
99
मैच
16
ज़हीर खान
2000–2013 • 311 विकेट • BBI 7/87 • Ave 32.94
92
मैच
17
गुंडप्पा विश्वनाथ
1969–1983 • 6080 रन • Ave 41.93 • 14 शतक
91
मैच
18
महेंद्र सिंह धोनी
2005–2014 • 4876 रन • Ave 38.09 • 256 कैच • 38 स्टंपिंग
90
मैच
19
रवींद्र जडेजा
2012–2025 • 4095 रन • 348 विकेट • BBI 7/42
89
मैच
200
सर्वाधिक मैच
(तेंदुलकर)
15921
सर्वाधिक रन
(तेंदुलकर)
619
सर्वाधिक विकेट
(कुम्बले)
51
सर्वाधिक शतक
(तेंदुलकर)
खिलाड़ी Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5W Ct St
सचिन तेंदुलकर 1989–201320015921248* 53.7851463/1054.1701150
राहुल द्रविड़ 1996–201216313265270 52.633611/1839.0002090
वीवीएस लक्ष्मण 1996–20121348781281 45.971721/263.0001350
अनिल कुम्बले 1990–20081322506110* 17.77161910/7429.6535600
कपिल देव 1978–19941315248163 31.0584349/8329.6423640
सुनील गावस्कर 1971–198712510122236* 51.123411/34206.0001080
विराट कोहली 2011–20251239230254* 46.8530001210
दिलीप वेंगसरकर 1976–19921166868166 42.131700780
सौरव गांगुली 1996–20081137212239 42.1716323/2852.530710
रवीचंद्रन अश्विन 2011–20241063503124 25.7565377/5924.0037360
इशांत शर्मा 2007–202110578557 8.2603117/7432.4011230
हरभजन सिंह 1998–20151032224115 18.2224178/8432.4625420
चेतेश्वर पुजारा 2010–20231037195206* 43.601900660
वीरेंद्र सहवाग 2001–20131038503319 49.4323405/10447.351900
मोहम्मद अज़हरुद्दीन 1984–2000996215199 45.0322001050
ज़हीर खान 2000–201392123175 11.9503117/8732.9411190
गुंडप्पा विश्वनाथ 1969–1983916080222 41.931411/1146.000630
महेंद्र सिंह धोनी 2005–2014904876224 38.0960025638
रवींद्र जडेजा 2012–2025894095175* 38.2763487/4225.1115490
सर्वोच्च रिकॉर्ड
सचिन — 200 मैच, 15921 रन, 51 शतक
सचिन तेंदुलकर का 200 Test मैचों का रिकॉर्ड न केवल भारत का बल्कि विश्व Test क्रिकेट का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 53.78 के औसत से 15921 रन और 51 शतक बनाए — हर मैच में औसतन लगभग एक रन से अधिक का योगदान। यह आंकड़ा अजेय लगता है।
मैचों की तुलना (टॉप 8)
सचिन तेंदुलकर
200
राहुल द्रविड़
163
वीवीएस लक्ष्मण
134
अनिल कुम्बले
132
कपिल देव
131
सुनील गावस्कर
125
विराट कोहली
123
रवीचंद्रन अश्विन
106
कुम्बले — 132 मैच, 619 विकेट
अनिल कुम्बले ने 132 मैचों में 619 विकेट लिए — भारत के सर्वाधिक Test विकेट का रिकॉर्ड। उनका 10/74 एकमात्र भारतीय द्वारा एक पारी में 10 विकेट लेने का करिश्मा है। अश्विन (537 विकेट) अभी भी सक्रिय हैं और इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे थे।
103 मैचों पर तीन खिलाड़ी
हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग — तीनों 103-103 मैच खेले हैं। तीनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग: हरभजन स्पिनर (417 विकेट), पुजारा बल्लेबाज़ (7195 रन), सहवाग विस्फोटक सलामी बल्लेबाज़ (8503 रन, SR 82.23)।
जडेजा और कपिल — हरफनमौलों की विरासत
कपिल देव (131 मैच, 434 विकेट, 5248 रन) और रवींद्र जडेजा (89 मैच, 348 विकेट, 4095 रन) — दोनों सच्चे हरफनमौले। जडेजा अभी भी सक्रिय हैं और कपिल के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं।
धोनी — 256 कैच + 38 स्टंपिंग
महेंद्र सिंह धोनी ने 90 Test मैचों में 256 कैच और 38 स्टंपिंग — कुल 294 dismissals। भारत के सर्वश्रेष्ठ Test विकेटकीपर के रूप में उनका रिकॉर्ड अद्वितीय है। बल्ले से भी 4876 रन और 6 शतक।
स्रोत: ESPNcricinfo
Jansatta InfoGenIE

गुंडप्पा विश्वनाथ की बराबरी कर लेंगे जडेजा

सौरव गांगुली ने 113, रविचंद्रन अश्विन ने 106, इशांत शर्मा ने 105, हरभजन सिंह ने 103, चेतेश्वर पुजारा ने 103 और वीरेंद्र सहवाग ने भी 103 मैच खेले हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 99, जहीर खान ने 92, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 91, महेंद्र सिंह धोनी ने 90, रविंद्र जडेजा ने 89, सैयद किरमानी ने 88, अजिंक्य रहाणे ने 85 और रवि शास्त्री ने 80 मैच खेले हैं।

भारत का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड

भारत-श्रीलंका के बीच 1982 से 2022 के बीच 46 मैच खेले गए। भारत को 22 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें