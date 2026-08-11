श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खास मुकाम हासिल करेंगे। दो मैचों की सीरीज में अगर वह दोनों मैच खेले तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ देंगे। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेले हैं और जडेजा ने 89 मैच खेले हैं। ऐसे में कोलंबो में वह दिग्गज क्रिकेटर से आगे निकल जाएंगे। वह धीरे-धीरे 100 टेस्ट मैच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह खात कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाएंगे।
भारत को डब्ल्यूटीसी साइकल 2025-27 में 9 टेस्ट खेलने हैं। श्रीलंका के बाद उन्हें न्यूजीलैंड में 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी। अगर रविंद्र जडेजा सभी मैच खेलते भी हैं तो भी 98 तक पहुंच पाएंगे। टीम इंडिया फाइनल में पहुंची तो 99 तक पहुंच पाएंगे।
सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट
भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के कुल 14 खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मैच खेले हैं। राहुल द्रविड़ ने 163, वीवीएस लक्ष्मण ने 134, अनिल कुंबले ने 132, कपिल देव ने 131, सुनील गावस्कर ने 125, विराट कोहली ने 123 और दिलीप वेंगसरकर ने 116 टेस्ट खेले हैं।
(तेंदुलकर)
(तेंदुलकर)
(कुम्बले)
(तेंदुलकर)
|खिलाड़ी
|Span
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|100
|Wkts
|BBI
|Ave
|5W
|Ct
|St
|सचिन तेंदुलकर
|1989–2013
|200
|15921
|248*
|53.78
|51
|46
|3/10
|54.17
|0
|115
|0
|राहुल द्रविड़
|1996–2012
|163
|13265
|270
|52.63
|36
|1
|1/18
|39.00
|0
|209
|0
|वीवीएस लक्ष्मण
|1996–2012
|134
|8781
|281
|45.97
|17
|2
|1/2
|63.00
|0
|135
|0
|अनिल कुम्बले
|1990–2008
|132
|2506
|110*
|17.77
|1
|619
|10/74
|29.65
|35
|60
|0
|कपिल देव
|1978–1994
|131
|5248
|163
|31.05
|8
|434
|9/83
|29.64
|23
|64
|0
|सुनील गावस्कर
|1971–1987
|125
|10122
|236*
|51.12
|34
|1
|1/34
|206.00
|0
|108
|0
|विराट कोहली
|2011–2025
|123
|9230
|254*
|46.85
|30
|0
|—
|—
|0
|121
|0
|दिलीप वेंगसरकर
|1976–1992
|116
|6868
|166
|42.13
|17
|0
|—
|—
|0
|78
|0
|सौरव गांगुली
|1996–2008
|113
|7212
|239
|42.17
|16
|32
|3/28
|52.53
|0
|71
|0
|रवीचंद्रन अश्विन
|2011–2024
|106
|3503
|124
|25.75
|6
|537
|7/59
|24.00
|37
|36
|0
|इशांत शर्मा
|2007–2021
|105
|785
|57
|8.26
|0
|311
|7/74
|32.40
|11
|23
|0
|हरभजन सिंह
|1998–2015
|103
|2224
|115
|18.22
|2
|417
|8/84
|32.46
|25
|42
|0
|चेतेश्वर पुजारा
|2010–2023
|103
|7195
|206*
|43.60
|19
|0
|—
|—
|0
|66
|0
|वीरेंद्र सहवाग
|2001–2013
|103
|8503
|319
|49.43
|23
|40
|5/104
|47.35
|1
|90
|0
|मोहम्मद अज़हरुद्दीन
|1984–2000
|99
|6215
|199
|45.03
|22
|0
|—
|—
|0
|105
|0
|ज़हीर खान
|2000–2013
|92
|1231
|75
|11.95
|0
|311
|7/87
|32.94
|11
|19
|0
|गुंडप्पा विश्वनाथ
|1969–1983
|91
|6080
|222
|41.93
|14
|1
|1/11
|46.00
|0
|63
|0
|महेंद्र सिंह धोनी
|2005–2014
|90
|4876
|224
|38.09
|6
|0
|—
|—
|0
|256
|38
|रवींद्र जडेजा
|2012–2025
|89
|4095
|175*
|38.27
|6
|348
|7/42
|25.11
|15
|49
|0
गुंडप्पा विश्वनाथ की बराबरी कर लेंगे जडेजा
सौरव गांगुली ने 113, रविचंद्रन अश्विन ने 106, इशांत शर्मा ने 105, हरभजन सिंह ने 103, चेतेश्वर पुजारा ने 103 और वीरेंद्र सहवाग ने भी 103 मैच खेले हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 99, जहीर खान ने 92, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 91, महेंद्र सिंह धोनी ने 90, रविंद्र जडेजा ने 89, सैयद किरमानी ने 88, अजिंक्य रहाणे ने 85 और रवि शास्त्री ने 80 मैच खेले हैं।
भारत का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड
भारत-श्रीलंका के बीच 1982 से 2022 के बीच 46 मैच खेले गए। भारत को 22 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें।