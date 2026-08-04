भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया 9 साल बाद श्रीलंका दौरे पर टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरे के लिए चुनी गई टीम में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं 15 में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार श्रीलंकाई सरजमीं पर टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर अनुभवी जडेजा इस सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट लेते हैं तो वह इतिहास रच देंगे।

भारत के लिए अभी तक कोई भी ऐसा स्पिन ऑलराउंडर नहीं हुआ है जिसने टेस्ट में 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 350 विकेटों का आंकड़ा छुआ है। रविंद्र जडेजा के नाम अभी 89 टेस्ट मैचों में 4095 रन और 348 विकेट दर्ज हैं। अगर वह गॉल में 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट लेते हैं तो वह दुनियाभर में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बनेंगे।

अभी तक दुनियाभर में सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने 4000 प्लस टेस्ट रन और 350 विकेट का डबल हासिल किया है। इसमें एक नाम भारतीय दिग्गज कपिल देव का भी है। हालांकि, कपिल देव पेस ऑलराउंडर थे, लेकिन कोई भी स्पिन ऑलराउंडर भारत के लिए ऐसा नहीं कर पाया है। कपिल के अलावा इयान बॉथम और डैनियल विटोरी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अब जडेजा इस लिस्ट में चौथे खिलाड़ी बनने की कगार पर हैं।

टेस्ट क्रिकेट में 4000+ रन और 350 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

कपिल देव: 5248 रन, 434 विकेट

5248 रन, 434 विकेट इयान बॉथम: 5200 रन, 383 विकेट

5200 रन, 383 विकेट डैनियल विटोरी: 4531 रन, 362 विकेट

भारत के स्पिन ऑलराउंडर्स का रिकॉर्ड

अनिल कुंबले: 2506 रन, 619 विकेट

2506 रन, 619 विकेट रविचंद्रन अश्विन: 3503 रन, 537 विकेट

3503 रन, 537 विकेट हरभजन सिंह: 2225 रन, 417 विकेट

2225 रन, 417 विकेट रविंद्र जडेजा: 4095 रन, 348 विकेट*

रविंद्र जडेजा ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उसके बाद से लगातार वह इस फॉर्मेट में भारत के एक उपयोगी खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारतीय मध्यक्रम की बल्लेबाजी उनके भरोसे भी नजर आई है। वह टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, वनडे में लंबे समय से वह टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में आने वाले सालों में जडेजा कई खास मुकाम हासिल कर सकते हैं।

IND vs SL: राहुल-जायसवाल ने स्पिन के खिलाफ प्रैक्टिस की, भारतीय टीम के साथ ये दो स्पिनर भी जाएंगे श्रीलंका

श्रीलंका जाने वाले ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा हो गए हैं। टीम मंगलवार देर शाम चार्टर फ्लाइट से कोलंबो के लिए निकलेगी। हालांकि, यह पूरी तरह साफ नहीं है कि साई सुदर्शन मंगलवार को टीम के साथ जाएंगे या नहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





