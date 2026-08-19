IND vs SL: मानव सुतार 10 विकेट लेकर बने नंबर 1, तोड़ा हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड

मानव सुतार ने पहली बार श्रीलंका की धरती पर भारत के लिए कोई टेस्ट मैच खेला और उन्होंने हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मानव सुतार अब श्रीलंका की धरती पर भारत की तरफ से किसी टेस्ट मैच में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले बॉलर बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड भज्जी के नाम पर दर्ज था। मानव को हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इस मुकाबले में नहीं दिया गया, लेकिन भारत की जीत में उनकी भूमिका बेहतरीन रही और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है।

मानव सुतार ने तोड़ा हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड

मानव सुतार ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यानी गॉल टेस्ट मैच में 131 रन देकर कुल 10 विकेट लिए और श्रीलंका की धरती पर भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने। मानव सुतार ने हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हरभजन सिंह ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका की धरती पर एक टेस्ट मैच में 153 रन बनाकर कुल 10 विकेट लिए थे, लेकिन अब मानव ने 131 रन देकर 10 विकेट लिए और वो नंबर 1 बन गए।

श्रीलंका की धरती पर टेस्ट मैच में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप-3 भारतीय बॉलर

10/131 – मानव सुतार (2026)

10/153 – हरभजन सिंह (2008)

10/160 – रविचंद्रन अश्विन (2017)

मानव सुतार का पहले टेस्ट मैच में प्रदर्शन

मानव सुतार ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 21.4 76 रन देकर 4 विकेट लिए और इस दौरान एक मेडन ओवर भी फेंका। वहीं पहली पारी में उनका इकानॉमी रेट 3.50 का रहा। वहीं दूसरी पारी में वो विरोधी टीम के लिए और भी घातक साबित हुए और उन्होंने 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए और 2 ओवर मेडन भी फेंके। दूसरी पारी में मानव सुतार का इकानॉमी रेट 2.30 का रहा। दूसरी पारी में मानव सुतार ने श्रीलंका की पारी को पूरी तरह से तरस-नहस करके रख दिया।

देवदत्त पडिक्कल अब मुरली विजय से आगे, रोहित नंबर 1; स्टंप आउट होने से पहले टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-4 भारतीय

IND vs SL 1st Test: भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि देवदत्त पडिक्कल ने मुरली विजय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में मानव सुतार ने 10 विकेट लिए और उन्होंने हरभजन सिंह के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मानव सुतार अब श्रीलंका की धरती टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)