भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला गया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वहीं मेजबान टीम को हार के साथ-साथ इंजरी के रूप में भी दो बड़े झटके लगे हैं। मैच के बीच ही चोटिल होकर हॉस्पिटल ले जाए गए दिनेश चांडीमल अब कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वहीं उनके अलावा एक और श्रीलंकाई खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

गॉल टेस्ट में 165 रन से हार के बाद श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने दो खिलाड़ियों के 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होने की जानकारी दी। उनके मुताबिक दिनेश चांडीमल और कुसल मेंडिस दूसरे मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार 23 अगस्त से 27 अगस्त गुरुवार तक कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

गैरी कर्स्टन ने दिया अपडेट

श्रीलंका को अगर सीरीज बचानी है तो उसे हर हाल में कोलंबो टेस्ट जीतने होगा, मगर इससे पहले ही टीम को दो बड़े झटके लग चुके हैं। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने बताया,”कुसल मेंडिस के हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। वह कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।” उन्होंने आगे चांडीमल और पथुम निसांका को लेकर भी कहा,”मैं इंजरी अपडेट के लिए श्योर नहीं हूं, लेकिन मौजूदा हाल को देखते हुए, यह खिलाड़ी, निसांका (पथुम) भी और दिनेश (चांडीमल) अगले मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। हम कुछ खिलाड़ियों के बिना उतरने को मजबूर हैं।”

कुसल मेंडिस की बात करें तो वह लंका प्रीमियर लीग के वक्त से ही हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हैं। निरोशन डिकवेला को उनकी जगह गॉल टेस्ट में शामिल किया गया था और उन्होंने पहली पारी में 80 रन भी बनाए थे। वहीं पथुम निसांका अपनी कलाई की चोट से उभर रहे हैं। चांडीमल को गॉल टेस्ट के चौथे दिन गर्दन और कंधे में फील्डिंग के दौरान चोट आई थी, उनकी जगह पसिंदू सूरियाबंदारा को कनकशन के तौर पर मौका मिला और उन्होंने डेब्यू भी किया लेकिन वह पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए।

भारत ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में 165 रन से हराया, मानव सुतार ने झटके 10 विकेट

भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया गॉल टेस्ट अब समाप्त हो गया है। भारतीय टीम ने 165 रन से जीत दर्ज की और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अगला मैच अब 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर