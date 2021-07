श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कोरोना से परेशान भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का भी सामना करना पड़ा। क्रुणाल पंड्या के कोरोना संक्रमित होने के बाद 9 खिलाड़ियों को सीरीज से बाहर कर दिया गया जिसके बाद सिर्फ 11 खिलाड़ी बचे टीम के पास और जिनमें महज 5 बल्लेबाज थे। इसके बावजूद मैच आखिरी तक भारत की गिरफ्त में बना रहा। वहीं भारत की गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने भी अहम योगदान दिया।

भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने डेढ़ साल बाद टी-20 क्रिकेट में वापसी की है। हालांकि ये वापसी ऐसी परिस्थितियों में हुई है जहां भारत के पास कोई और विकल्प ही नहीं था। क्रुणाल पंड्या के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भारतीय टीम के 8 अन्य खिलाड़ी उनके कॉन्टैक्ट में आने के चलते बची हुई सीरीज से बाहर हो गए। ऐसे में मौका मिला कुलदीप यादव को। जिन्होंने दूसरे टी-20 में लय वापस पाते हुए गेंद को हर तरफ घुमाया और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को छकाते हुए दो विकेट भी झटके।

कुलदीप ने इस मैच में चार ओवरों में 30 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। स्पिन ट्रैक पर कुलदीप ने एक गेंद ऐसी भी फेंकी जिसने श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाकार को चारों खाने चित करके वापस पवेलियन लौटा दिया।

What a brilliant come back by Indian bowlers,

I think IND could be defend 132 at this stage.

SL-72/4(13over) SL need 62in 42balls. #SLvsIND

Kuldeep Yadav picked his last wicket in T20i on 7Jaunary2020 against SL. pic.twitter.com/iqARUzUzZF

— रवि प्रताप सिंह (@ravipratap913) July 28, 2021