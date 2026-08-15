श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी कर रहे भारतीय ओपनर केएल राहुल को अचानक से पूरे शरीर में आ रही ऐंठन की वजह से मैदान छोड़ना पड़ा। राहुल को जिस वक्त ये परेशानी हुई वो क्रीज पर 77 रन बनाकर मौजूद थे और बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल पहले दिन रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर हुए और अब वो श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग कर पाएंगे या नहीं इसके बारे में टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद बताया।

पूरी तरह से फिट हैं केएल राहुल

केएल राहुल की फिटनेस के बारे में अपडेट देते हुए कोटक ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अब वो ठीक महसूस कर रहे हैं और इस बात की संभावना है कि वो पहली पारी में दूसरे दिन भारत के लिए क्रीज पर लौटेंगे और अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। कोटक ने कहा कि केएल राहुल ने वाकई बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि उन्हें बस क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) आ रहे थे और जब दिन का खेल समाप्त हुआ तब तक वो पूरी तरह से ठीक थे। आम तौर पर जब क्रैम्प्स शुरू होते हैं, तो वे हैमस्ट्रिंग, ग्रोइन या हाथों में भी हो सकते हैं।

पहली पारी में मैदान पर उतरेंगे राहुल

सितांशु कोटक ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और उम्मीद है कि वो कल (रविवार को) खेलने के लिए तैयार होंगे। कोटक राहुल के खेल में लचीलापन देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल जब वनडे मैच खेलते हैं तो वो नंबर 5 या फिर 6 पर बैटिंग करते हैं तो वहीं टेस्ट में वो ओपन करते हैं। तो जब आप एक सीनियर बैट्समैन हों और किसी भी नंबर पर बैटिंग करके टीम की मदद करने को तैयार हों तो मुझे लगता है कि ऐसा खिलाड़ी टीम के लिए बहुत अच्छा होता है।

काफी जिम्मेदारी ले रहे हैं राहुल

कोटक ने आगे कहा कि केएल राहुल टीम के लिए वह बहुत काम के खिलाड़ी हैं। रेड-बॉल मैच में वह ओपनिंग करते हैं जबकि वनडे मैच में जरूरत के हिसाब से किसी भी नंबर पर बैटिंग करते हैं। जिस तरह से वह अभी बैटिंग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वह काफी जिम्मेदारी ले रहे हैं और अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और उनका प्रदर्शन भी लगातार अच्छा रहा है। गॉल में भारत को मिली मजबूत शुरुआत में राहुल का अहम योगदान था। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन बनाए जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल था। जब श्रीलंकाई गेंदबाजों से शुरुआती खतरा बना हुआ था तब उन्होंने एंकर की भूमिका निभाई और पारी को संभाले रखा।

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