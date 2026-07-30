भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025-27 की रेस में बने रहने के लिए यह सीरीज बेहद अहम है। 9 साल बाद भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच खेलेगी। खास बात यह भी है कि मौजूदा टीम में शामिल 15 में से 12 खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। इतना ही नहीं इसमें से कप्तान शुभमन गिल समेत कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है।

यानी शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज यह सीरीज बेहद अहम होगी। इससे पहले उन्होंने उछाल भरी इंग्लैंड की पिचों पर भरपूर बल्लेबाजी की और बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए। अब श्रीलंका के स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर उनकी अलग तरह की परीक्षा होगी। भारत के मौजूदा स्क्वाड में श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव सिर्फ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को ही है। जबकि पंत ने श्रीलंका के खिलाफ भारत में टेस्ट खेले हैं लेकिन श्रीलंका दौरे पर वह पहली बार टेस्ट खेलेंगे।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले सिर्फ 3 भारतीय बल्लेबाज

श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो केएल राहुल नंबर 1 पर हैं। जबकि रविंद्र जडेजा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट खेले हैं लेकिन भारत में उन्होंने खेल हैं और 3 पारियों में 185 रन बनाए हैं। यानी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक भी टेस्ट मैच अब तक ना श्रीलंका में और ना भारत में श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेला है।

श्रीलंका के खिलाफ पंत, राहुल, जडेजा का बैटिंग रिकॉर्ड

1- केएल राहुल: भारत के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ केएल राहुल ही एकमात्र स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं जिन्होंने श्रीलंका में और श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और रन बनाए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 32.18 की औसत से 354 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान एक शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं श्रीलंका में खेलते हुए राहुल ने पांच टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 268 रन बनाए हैं। 108 रन श्रीलंकाई सरजमीं पर उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। 33.5 की औसत से राहुल ने श्रीलंका में टेस्ट रन बनाए हैं और इसमें 1 शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।

2- रविंद्र जडेजा: भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी श्रीलंका के खिलाफ कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 9 पारियों में 326 रन उनके नाम दर्ज हैं। जड्डू ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ टेस्ट में 65.2 की औसत से रन बनाए हैं, 175 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। जडेजा ने श्रीलंका में भी दो टेस्ट मैच खेले हैं। उनके नाम दो पारियों में 85 रन दर्ज हैं और 70 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने यहां एक अर्धशतक ही लगाया है।

3- ऋषभ पंत: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका में पहली बार टेस्ट मैच खेलेंगे। मगर भारत में वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उनके नाम 2 मैचों की 3 पारियों में 185 रन दर्ज हैं। जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। पंत का श्रीलंका के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 96 रन है और उन्होंने 61.66 की औसत से रन बनाए हैं।

सचिन नंबर 1, राहुल मौजूदा टीम से अकेले टॉप 20 में; SL में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले शीर्ष 20 भारतीय

भारतीय टीम के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे। अगर श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। केएल राहुल टॉप 20 में मौजूदा स्क्वाड के अकेले भारतीय हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





