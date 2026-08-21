भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा व निर्णायक मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर अपना 10वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। वहीं मौजूदा भारतीय टीम के स्क्वाड को देखें तो 15 में से 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोलंबो में पहली बार टेस्ट मैच खेलेंगे। मौजूदा टीम में से सिर्फ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ही ऐसे हैं जो पहले इस मैदान पर टेस्ट मैच खेले हैं।

भारत ने कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में 1985 से 2017 तक कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें से टीम इंडिया को सिर्फ तीन मैचों में जीत मिली है और दो मैच इस मैदान पर भारतीय टीम हारी है। चार मैच भारत ने इस मैदान पर ड्रॉ खेले हैं। आखिरी बार 2017 में भारत ने यहां टेस्ट मैच खेला था। 2001 और 2008 में भारत को यहां हार मिली थी। वहीं 1993, 2015 और 2017 में भारत ने इस मैदान पर जीत दर्ज की है।

रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का कैसा रिकॉर्ड?

कोलंको के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में भारत की पिछली दोनों जीत का हिस्सा रहे थे केएल राहुल। उन्होंने दो मैच यहां खेले हैं और 3 पारियों में उनके नाम 61 रन दर्ज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर इस मैदान पर 57 रन है। जबकि रविंद्र जडेजा ने यहां एक ही मुकाबला खेला है और उन्होंने 1 पारी में 70 रन बनाए हैं। यानी एक पारी खेलते हुए ही वह राहुल से आगे हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी जडेजा ने इस मैदान पर 2 पारियों में 7 विकेट झटके हैं।

पहली बार कोलंबो में खेलेंगे कप्तान गिल समेत ये खिलाड़ी

भारतीय टीम का स्क्वाड कोलंबो टेस्ट के लिए भी लगभग समान ही रहने वाला है। कप्तान शुभमन गिल का टेस्ट सीरीज के लिए यह पहला श्रीलंका दौरा है। वहीं कोलंबो में भी अब वह पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी भी पहली बार कोलंबो में टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

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