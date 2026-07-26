भारतीय टीम को अगस्त में श्रीलंका दौरे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय टीम खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोटिल हैं। भारतीय टीम का अगले हफ्ते ऐलान हो सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जसप्रीत बुमराह 30 जुलाई तक आराम करेंगे और उसके बाद बेंगलुरु में बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करेंगे। साई सुदर्शन की उपलब्धता भी उनकी फिटनेस पर निर्भर करती है, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के जल्द ठीक होने की संभावना है।

नितीश रेड्डी-हर्षित राणा का खेलना संदिग्ध

ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। नितीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज हर्षित राणा का चोटिल होने के कारण दोनों टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है। भारत अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगा, जहां वह दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगा।

वाशिंगटन दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे

पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बताया कि पूरी फिटनेस हासिल करने के बाद ही वाशिंगटन दूसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान इस स्पिनर के पैर में चोट लग गई थी।

श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम

श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। इस टीम में बुमराह-जडेजा की वापसी हो सकती है जबकि नीतिश-सुंदर चोटिल होने की वजह से शायद टीम का हिस्सा नहीं बन पाएं। पूरी खबर पढ़ें।