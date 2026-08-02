जसप्रीत बुमराह अगस्त में होने वाली भारत की दो-टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका नहीं जाएंगे। क्रिकइन्फो के मुताबिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बुमराह को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में वापसी ना करें क्योंकि उन्हें इस साल की शुरुआत में हुए टी20 वर्ल्ड कप के समय से ही बाएं घुटने की समस्या है और उससे पूरी तरह ठीक होने के लिए उन्हें और समय चाहिए। अभी तक उनके रिप्लेसमेंट (उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी) का नाम तय नहीं किया गया है।

टेस्ट सीरीज से बाहर हुए बुमराह

बुमराह ने 16 जुलाई को कार्डिफ में इंग्लैंड सीरीज के दूसरे वनडे के बाद से कोई गेंद नहीं फेंकी है। उन्हें लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच से बाहर कर दिया गया था और बीसीसीआई ने बताया था कि कार्डिफ वनडे में फील्डिंग के दौरान लगी चोट इसकी वजह थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद बुमराह ने अपनी लंबे समय की फिटनेस के लिए बीसीसीआई की मेडिकल टीम की योजना के अनुसार घुटने में इंजेक्शन लगवाया था।

बुमराह नहीं हुए हैं पूरी तरह से फिट

बुमराह इस हफ्ते बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे और फिटनेस टेस्ट से गुजरे। माना जा रहा है कि मेडिकल टीम को लगा कि अगर बुमराह तुरंत बॉलिंग शुरू करते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक बाहर बैठना पड़ सकता है क्योंकि इससे उनकी चोट और गंभीर हो सकती है। चोट की असल वजह और गंभीरता के बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बुमराह मार्च के आखिर में भी आईपीएल के लिए कंडीशनिंग और फिटनेस मंज़ूरी लेने सीईओ गए थे। यह मंजूरी उन्हें मुंबई इंडियंस के सीजन के पहले मैच से एक दिन पहले मिली थी। बुमराह ने आईपीएल 2026 में 13 मैच खेले थे लेकिन मुंबई के लिए आखिरी मैच में नहीं खेले थे।

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहले से ही हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी के बिना खेलेगी जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की चोटों के कारण टीम से बाहर हैं। वाशिंगटन सुंदर भी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे जबकि आकाश दीप पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। इंग्लैंड में वनडे सीरीज हारने के तुरंत बाद कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय खिलाड़ियों को बार-बार हो रही चोटों पर ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हर मैच के बाद कोई खिलाड़ी बाहर हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमसे कोई चूक हो रही है।

श्रीलंका टेस्ट के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर),साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)