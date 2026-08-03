भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सस्पेंस बना हुआ था और अब आधिकारिक तौर पर वह आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने सोमवार सुबह इसकी जानकारी दी और बुमराह की जगह रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया। यानी अब टीम इंडिया का स्क्वाड इस टेस्ट सीरीज के लिए बदल चुका है।

बीसीसीआई द्वारा सचिन देवजीत सैकिया के हवाले से एक रिलीज जारी की गई। इसमें बताया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बुमराह के बाएं पैर के घुटने में चोट लगी थी। वह उस इंजरी से अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होते हैं। वहीं चयन समिति ने उनकी जगह आकिब नबी दार को इस टीम में बतौर रिप्लेसमेंट चुना है।

261 विकेट ले चुके हैं आकिब नबी

आकिब नबी दार का प्रदर्शन इस सीजन में शानदार रहा है। पहली बार उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है। उन्होंने पिछले दो रणजी सीजन में ही 104 विकेट झटके हैं। इसमें से 6 विकेट उन्होंने 2025-26 में लिए थे। इससे पहले वह इंडिया ए के स्क्वाड का हिस्सा थे जो टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी। अब उन्हें इंटरनेशनल टीम में भी मौका मिल गया है। उनके नाम सभी फॉर्मेट मिलाकर कुल 261 विकेट दर्ज हैं। फर्स्ट क्लास में 162, लिस्ट ए में 56 और टी20 क्रिकेट में 43 विकेट उन्होंने झटके हैं।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वाड

श्रीलंका में पहली बार खेलेंगे यह 12 खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त 2026 से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा। जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। इस सीरीज के लिए शामिल मौजूदा टीम के 15 में से 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। (इस खबर को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए क्लिक करें)

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Auqib Nabi replaces Jasprit Bumrah in India's Test squad.



Details 🔽 #TeamIndia | #SLvIND https://t.co/lAf25FbpDN — BCCI (@BCCI) August 3, 2026

IND U19 vs AUS U19: ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुआ गुजरात के नील पटेल का चयन; देखें 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज का शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम सितंबर में भारत का दौरा करेगी। इस दौरे पर कंगारू टीम तीन वनडे और दो चार दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड घोषित हुआ है, जिसमें गुजराती ब्वॉय नील पटेल का भी नाम शामिल है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





