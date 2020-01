साल 2020 में भारत का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैच गुवाहाटी में रविवार को पिच पर सूखी नहीं होने कारण बिना एक भी गेंद फेंके बेनतीजा घोषित करना पड़ा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद बारिश होने लगी। बारिश बंद होने के बाद कवर हटाते समय पिच पर पानी फैल गया, क्योंकि कथित रूप से कवर फटे हुए थे। इसके बाद पिच सुखाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तय समय से पहले वह खेलने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाई, जिस कारण अंपयारों को मैच को बेनतीजा घोषित करना पड़ा।

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने पिच सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल किया। अब उसी को लेकर सोशल मीडिया पर सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुआई वाली बीसीसीआई (BCCI) का मजाक उड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कमाई के मामले में तो बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन मैदान गीला होने पर उसे सुखाने के लिए प्रेस और बाल सुखाने वाले हेयर ड्रायर का इस्तेमाल होता है।

गुवाहाटी स्टेडियम के स्टाफ की ओर से मैदान सुखाने के किए जा रहे प्रयासों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें फैंस कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे अमीर यहां तक कि कमाई के मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से आगे बोर्ड के पास मैदान को ढकने के लिए अच्छे कवर्स भी नहीं हैं।

भारत के सीजन का पहला टी20 रद्द होने से देश के कई पूर्व क्रिकेटर भी नाराज दिखे। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि इतनी कम बारिश की वजह से मैच का रद्द होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मैच के लिए स्टेडियम स्टाफ को अच्छी तैयारी रखनी चाहिए थी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी ग्राउंड स्टाफ की गलती बताई।

1980 – will have flying cars in 2020 2020 – drying pitch with hair dryer #INDvSL #AssamCricketAssociation pic.twitter.com/wPaFEY7Pzt — Prantanu Kataki (@PrantanuKataki) January 6, 2020

Even a hair dryer and steam iron couldn’t dry the pitch in Guwahati for the 1st T20 between India and Sri Lanka #INDvSL #Cricket pic.twitter.com/Ta4Rn4WhBn — waqar haider (@whaiderr25) January 6, 2020

BCCI is the richest cricket association in the world. Every state association under BCCI gets an approx amout of Rs 50 crore for it’s stadium maintenance. And, here we are watching our stadium pitch get dried with hair dryer, iron press etc. I also wanna know Next Comment — _the_abuli (@TheAbuli) January 6, 2020

It is not due to rain. It is due to poor water drier ( hair dryer) used to maintain the wet patches on the pitch. ACA has nothing better than that to see to the world???How shame… https://t.co/KnffiNvh0Z — Debojit Borah (@debojit1617) January 6, 2020





