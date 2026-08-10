श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। दोनों देशों के बीच 1982 से 2022 के बीच 46 मैच खेले गए। भारत को 22 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारतीय टीम 11 साल से अजेय है। 2015 में उसे 63 रन से हार मिली थी।
यह मैच गॉल में ही खेला गया था, जहां भारत-श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से पहला मैच खेला जाएगा। केएल राहुल उस मैच का हिस्सा थे और उनका बल्ला नहीं चला था। पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 4 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन और विराट कोहली ने पहली पारी में शतक जड़े थे।
|तारीख
|नतीजा
|अंतर
|टॉस
|पहले बल्लेबाजी
|14 अगस्त 2001
|हार
|10 विकेट से
|हारा
|पहले
|31 जुलाई 2008
|जीत
|170 रन से
|जीता
|पहले
|18 जुलाई 2010
|हार
|10 विकेट से
|हारा
|दूसरे
|12 अगस्त 2015
|हार
|63 रन से
|हारा
|दूसरे
|26 जुलाई 2017
|जीत
|304 रन से
|जीता
|पहले
2015 गॉल टेस्ट के बाद भारत का दबदबा
इस मैच के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच 10 मैच हुए हैं। भारतीय टीम 8 मैच जीती है और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। एक मैच गॉल में भी हुआ है, जिसमें भारत ने 2017 में 304 रनों से जीत दर्ज की थी। भारत ने गॉल में 5 मैच खेले हैं। 2 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। गॉल में भारत को 2001,2010 और 2015 में हार मिली।
गॉल में 4 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत?
भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। उससे पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका क्रिकेट 11 को मात दी। इस मैच के बाद टीम के स्पिन कोच ने बड़े अपडेट दिए और प्लेइंग 11 पर भी संकेत दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर