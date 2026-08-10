श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। दोनों देशों के बीच 1982 से 2022 के बीच 46 मैच खेले गए। भारत को 22 में जीत मिली है और 7 में हार का सामना करना पड़ा। 17 मैच ड्रॉ रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारतीय टीम 11 साल से अजेय है। 2015 में उसे 63 रन से हार मिली थी।

यह मैच गॉल में ही खेला गया था, जहां भारत-श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से पहला मैच खेला जाएगा। केएल राहुल उस मैच का हिस्सा थे और उनका बल्ला नहीं चला था। पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 4 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन और विराट कोहली ने पहली पारी में शतक जड़े थे।

टेस्ट इतिहास भारत बनाम श्रीलंका गॉल में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम · 2001 से 2017 तक कुल टेस्ट (बनाम SL) 46 कुल जीत (बनाम SL) 22 गॉल में मैच 5 गॉल में जीत 2 चार्ट मैच नतीजे सभी मैच जीत हार बनाम श्रीलंका (कुल) — 46 टेस्ट जीत 22 ड्रॉ 17 हार 7 गॉल में — 5 टेस्ट जीत 2 ड्रॉ 0 हार 3 W/L (कुल) 3.142 W/L (गॉल) 0.666 सबसे बड़ी जीत 304 रन तारीख नतीजा अंतर टॉस पहले बल्लेबाजी हार 10 विकेट से हारा पहले जीत 170 रन से जीता पहले हार 10 विकेट से हारा दूसरे हार 63 रन से हारा दूसरे जीत 304 रन से जीता पहले स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

2015 गॉल टेस्ट के बाद भारत का दबदबा

इस मैच के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच 10 मैच हुए हैं। भारतीय टीम 8 मैच जीती है और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। एक मैच गॉल में भी हुआ है, जिसमें भारत ने 2017 में 304 रनों से जीत दर्ज की थी। भारत ने गॉल में 5 मैच खेले हैं। 2 में जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। गॉल में भारत को 2001,2010 और 2015 में हार मिली।

गॉल में 4 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत?

भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। उससे पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका क्रिकेट 11 को मात दी। इस मैच के बाद टीम के स्पिन कोच ने बड़े अपडेट दिए और प्लेइंग 11 पर भी संकेत दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर