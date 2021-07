श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में बुधवार को भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में गेंदबाजों और राहुल चहर के एक कैच ने हर किसी का दिल जीत लिया। 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो का विकेट खो दिया और इसका पूरा श्रेय गया बाउंड्री लाइन पर खड़े राहुल चहर के कैच को।

भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर फर्नांडो ने लेग साइड पर फ्लिक शॉट खेला जिसे राहुल चहर ने बड़ी ही सूझबूझ से लपका और ये बन गया कैच ऑफ द डे। चहर के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भले ही भारतीय टीम कल का मैच कोरोना ग्रस्त परिस्थितियों के चलते हार गई हो लेकिन चहर के इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है।

राहुल चहर ने इस मैच में गेंदबाजी भी बढ़िया की। उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी वानिंदू हसरंगा को वापस पवेलियन भेजा। इस विकेट के बाद जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया वो भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना।

What a catch was that by Rahul Chahar, excellent. pic.twitter.com/UFhSXDXhpf

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 28, 2021