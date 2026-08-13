भारत और श्रीलंका के बीच 2015 में गॉल में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच क्रिकेट के उन मुकाबलों में शामिल है, जिसमें पहली पारी का दबदबा आखिर में जीत की गारंटी नहीं बन पाया। श्रीलंका की टीम पहली पारी में महज 183 रन पर ढेर हो गई थी। भारत ने इसके जवाब में शिखर धवन और विराट कोहली के शतकों की बदौलत 375 रन बनाकर 192 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी।

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार श्रीलंका में गेंदबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 46 रन देकर छह विकेट चटकाकर मेजबान टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस चुका है, लेकिन इसके बाद दिनेश चांडीमल ने नाबाद 162 रन की ऐसी पारी खेली, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया।

कुमार संगकारा, लाहिरू थिरिमाने और जेहान मुबारक ने उनका साथ दिया और श्रीलंका ने दूसरी पारी में 367 रन बनाकर भारत के सामने 176 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रंगना हेरात की फिरकी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए।

रंगना हेरात ने 21 ओवर में सिर्फ 48 रन देकर सात विकेट झटक लिए और पूरी भारतीय टीम 112 रन पर सिमट गई। इस तरह पहली पारी में 192 रन की बढ़त हासिल करने वाला भारत 63 रन से मैच हार गया और 183 रन पर पहली पारी में ढेर होने के बावजूद श्रीलंका ने यादगार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया।

183 रन पर श्रीलंका की पहली पारी

गॉल की पिच पर टॉस के बाद जब श्रीलंका ने बल्लेबाजी शुरू की तो उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि उसकी पहली पारी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेजबान टीम 49.4 ओवर में सिर्फ 183 रन पर ऑलआउट हो गई। शुरुआती बल्लेबाजों में दिमुथ करुणारत्ने ने नौ, कौशल सिल्वा ने पांच और लाहिरू थिरिमाने ने 13 रन बनाए। कुमार संगकारा भी सिर्फ पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 64 रन की पारी खेलकर कुछ संभालने की कोशिश की, जबकि दिनेश चांडीमल ने 59 रन बनाए। रंगना हेरात ने 24 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचाने में मदद की। श्रीलंका की पारी में 50 रन का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ दो बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांडीमल रहे।

भारतीय गेंदबाजों में अश्विन सबसे प्रभावी रहे, जबकि इशांत शर्मा ने भी दो विकेट लिए। अमित मिश्रा ने दो विकेट चटकाए। श्रीलंका की पारी 183 रन पर समाप्त होते ही भारत के पास मैच पर दबाव बनाने का सुनहरा मौका था।

अश्विन का छह विकेट वाला स्पेल

श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 13.4 ओवर फेंके, जिसमें दो मेडन ओवर शामिल थे और सिर्फ 46 रन खर्च कर छह विकेट अपने नाम किये। रविंचद्रन अश्विन ने श्रीलंका के मध्य और निचले क्रम को लगातार परेशान किया।

अश्विन ने लाहिरू थिरिमाने, कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज, जेहान मुबारक, धम्मिका प्रसाद और रंगना हेरात को आउट किया। छह विकेट के इस प्रदर्शन ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई।

श्रीलंका की पूरी टीम 234 मिनट में 183 रन पर सिमट गई थी। भारत के लिए यह स्थिति आदर्श थी। विरोधी टीम पहली पारी में छोटा स्कोर बना चुकी थी और उसके प्रमुख बल्लेबाजों को अश्विन ने पवेलियन भेज दिया था।

धवन-कोहली के शतकों से भारत की 375 रन की पारी

भारत की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल सात रन बनाकर आउट हो गए और रोहित शर्मा भी नौ रन पर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया। धवन ने 271 गेंदों का सामना करते हुए 134 रन बनाए।

शिखर धवन की पारी में 13 चौके शामिल थे। कप्तान विराट कोहली ने 191 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली। कोहली ने 11 चौके लगाए। दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

शिखर धवन और कोहली के शतकों के बाद ऋद्धिमान साहा ने भी 60 रन की उपयोगी पारी खेली। भारत ने 117.4 ओवर में 375 रन बनाए। श्रीलंका के थारिंडु कौशल ने पांच विकेट जरूर लिए, लेकिन भारत ने 192 रन की बढ़त हासिल कर ली थी।

192 रन की बढ़त और भारत का दबदबा

मैच भारत के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। पहली पारी में 183 रन बनाने वाली श्रीलंकाई टीम अब 192 रन पीछे थी। भारत ने अपने स्कोर को 375 तक पहुंचा दिया था और उसके गेंदबाजों के सामने श्रीलंका को दूसरी पारी में लंबी बल्लेबाजी करनी थी।

हालांकि, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक पारी का दबदबा पूरे मैच की गारंटी नहीं होता। श्रीलंका को मैच में वापसी के लिए बड़ी साझेदारियों की जरूरत थी और उसने दूसरी पारी में ठीक यही किया।

दिनेश चांडीमल की नाबाद 162 रन की ऐतिहासिक पारी

श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। दिमुथ करुणारत्ने खाता खोले बिना आउट हुए और कौशल सिल्वा भी सिर्फ एक रन बना सके। धम्मिका प्रसाद तीन रन पर आउट हो गए। महज पांच रन पर श्रीलंका के तीन विकेट गिर चुके थे। ऐसे समय में दिनेश चांडीमल ने मोर्चा संभाला। पहली पारी में 59 रन बनाने वाले दिनेश चांडीमल ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने मैच की दिशा बदल दी।

दिनेश चांडीमल ने सिर्फ 169 गेंदों पर नाबाद 162 रन बनाए। उनकी पारी में 19 चौके और चार छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 95.85 रहा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और आखिरी तक आउट नहीं हुए। दिनेश चांडीमल को कुमार संगकारा का साथ मिला।

कुमार संगकारा ने 40 रन बनाए। लाहिरू थिरिमाने ने 44 और जेहान मुबारक ने 49 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। एंजेलो मैथ्यूज ने भी 39 रन बनाए। इस तरह चांडीमल की पारी को साझेदारियों का सहारा मिलता गया और श्रीलंका की दूसरी पारी का स्कोर लगातार बढ़ता गया।

दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर 367 रन

एक समय पांच रन पर तीन विकेट गंवाने वाली श्रीलंकाई टीम ने आखिरकार दूसरी पारी में 367 रन बना दिए। दिनेश चांडीमल की नाबाद 162 रन की पारी इसका केंद्र थी। भारत की तरफ से अश्विन ने चार विकेट लिए, लेकिन इस बार उनका प्रभाव पहली पारी जैसा नहीं रहा। अमित मिश्रा ने तीन और हरभजन सिंह, वरुण एरोन तथा इशांत शर्मा ने एक-एक विकेट लिया।

श्रीलंका 367 रन पर ऑलआउट हुआ और पहली पारी की 192 रन की कमी पूरी करते हुए भारत के सामने 176 रन का लक्ष्य रख दिया। कागज पर यह लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था। भारत ने पहली पारी में 375 रन बनाए थे और उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शतक भी लगा चुके थे, लेकिन टेस्ट मैच अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां एक खराब बल्लेबाजी पारी पूरा परिणाम बदल सकती थी।

176 रन का लक्ष्य और भारत की शुरुआत

भारत को 176 रन बनाने थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नाइट वाचमैन के रूप में इशांत शर्मा को तीसरे नंबर पर भेजा गया, लेकिन वह भी 10 रन ही बना पाए। रोहित शर्मा चार और विराट कोहली सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हो गए। पहली पारी में शतक लगाने वाले दोनों बल्लेबाज दूसरी पारी में टीम को संभाल नहीं पाए।

शिखर धवन ने 83 गेंदों पर 28 रन बनाए, लेकिन वह भी लंबी पारी नहीं खेल सके। भारत के 60 रन तक पांच विकेट गिर चुके थे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 36 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। भारत की पहली पारी और दूसरी पारी के बीच अंतर अब साफ दिखाई देने लगा था। पहली पारी में 375 रन बनाने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार दबाव में थी।

रंगना हेरात की घातक फिरकी

भारत की दूसरी पारी की सबसे बड़ी कहानी रंगना हेरात की गेंदबाजी रही। श्रीलंका के अनुभवी स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजों को एक के बाद एक अपना शिकार बनाया। रंगना हेरात ने 21 में से छह ओवर मेडन फेंके और सिर्फ 48 रन देकर सात विकेट चटकाए। केएल राहुल को छोड़कर भारत के लगभग पूरे मध्य और निचले क्रम पर उन्होंने अपना असर दिखाया।

रंगना हेरात दूसरी पारी में केएल राहुल को 5 रन पर आउट किया। इसके बाद इशांत शर्मा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋद्धिमान साहा, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन को भी पवेलियन भेजा। थारिंडु कौशल ने भी तीन विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। श्रीलंका की गेंदबाजी ने भारत की पूरी बल्लेबाजी को 49.5 ओवर में 112 रन पर समेट दिया।

112 रन पर भारत ऑलआउट

अंततः भारत की दूसरी पारी 112 रन पर समाप्त हो गई। वरुण एरोन एक रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह श्रीलंका के हाथ में जा चुका था। श्रीलंका ने पहली पारी में केवल 183 रन बनाए थे और भारत ने 375 रन बनाकर 192 रन की बढ़त हासिल की थी।

इसके बावजूद मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 367 रन बनाकर भारत के सामने 176 रन का लक्ष्य रखा और फिर उसे सिर्फ 112 रन पर ढेर कर दिया। इस तरह श्रीलंका ने 63 रन से मुकाबला जीत लिया। मैच का सबसे बड़ा विरोधाभास यही रहा कि जिस टीम ने पहली पारी में भारत से 192 रन की बढ़त गंवाई, वही अंत में विजेता बनी।

दिनेश चांडीमल की नाबाद 162 रन की पारी ने श्रीलंका की मैच में वापसी कराई और रंगना हेरात के सात विकेट ने वापसी को जीत में बदल दिया। दिनेश चांडीमल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

भारत का श्रीलंका दौरा 2015: पहला टेस्ट मैच, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम (12 से 15 अगस्त) स्कोरकार्ड

श्रीलंका पहली पारी

बल्लेबाजी रन गेंद मिनट चौके छक्के स्ट्राइक रेट दिमुथ करुणात्ने कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड इशांत शर्मा 9 19 34 0 0 47.36 कौशल सिल्वा कैच शिखर धवन बोल्ड वरुण एरोन 5 24 37 1 0 20.83 लाहिरू थिरिमाने कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 13 38 65 2 0 34.21 कुमार संगकारा कैच केएल राहुल बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 5 12 24 0 0 41.66 एंजेलो मैथ्यूज (कप्तान) कैच रोहित शर्मा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 64 92 131 6 1 69.56 जेहान मुबारक कैच केएल राहुल बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 0 7 7 0 0 0 दिनेश चांडीमल कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड अमित मिश्रा 59 77 116 9 0 76.62 धम्मिका प्रसाद पगबाधा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 0 6 9 0 0 0 रंगना हेरात बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 23 24 29 4 0 95.83 थारिंडु कौशल कैच रोहित शर्मा बोल्ड अमित मिश्रा 0 1 2 0 0 0 नुवान प्रदीप नाबाद 0 1 5 0 0 0 अतिरिक्त (बाई 1, लेग बाई 1, नोबॉल 3) 5 कुल स्कोर 49.4 ओवर (रनरेट: 3.68, 234 मिनट) 183

विकेट पतन: 1-15 (दिमुथ करुणात्ने, 6.5 ओवर), 2-15 (कौशल सिल्वा, 7.1 ओवर), 3-27 (कुमार संगकारा, 11.3 ओवर), 4-54 (लाहिरू थिरिमाने, 19.4 ओवर), 5-60 (जेहान मुबारक, 21.3 ओवर), 6-139 (एंजेलो मैथ्यूज, 41.3 ओवर), 7-155 (धम्मिका प्रसाद, 43.3 ओवर), 8-179 (दिनेश चांडीमल, 48.1 ओवर), 9-179 (थारिंडु कौशल, 48.2 ओवर), 10-183 (रंगना हेराथ, 49.4 ओवर)

गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड बॉल नोबॉल इशांत शर्मा 11 3 30 2.72 0 3 0 वरुण एरोन 11 0 68 6.18 0 0 0 रविचंद्रन अश्विन 13.4 2 46 6 3.36 0 0 अमित मिश्रा 6 1 20 2 3.33 0 0 हरभजन सिंह 8 1 17 0 2.12 0 0

भारत पहली पारी

बल्लेबाजी रन गेंद मिनट चौके छक्के स्ट्राइक रेट केएल राहुल पगबाधा बोल्ड धम्मिका प्रसाद 7 7 13 0 0 100 शिखर धवन बोल्ड नुवान प्रदीप 134 271 370 13 0 49.44 रोहित शर्मा पगबाधा बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज 9 24 33 1 0 37.5 विराट कोहली (कप्तान) पगबाधा बोल्ड थारिंडु कौशल 103 191 266 11 0 53.92 अजिंक्य रहाणे पगबाधा बोल्ड थारिंडु कौशल 0 5 5 0 0 0 ऋद्धिमान साहा कैच दिनेश चांडीमल बोल्ड नुवान प्रदीप 60 120 169 6 1 50 रविचंद्रन अश्विन बोल्ड नुवान प्रदीप 7 4 9 1 0 175 हरभजन सिंह बोल्ड थारिंडु कौशल 14 31 40 2 0 45.16 अमित मिश्रा बोल्ड थारिंडु कौशल 10 17 17 1 0 58.82 इशांत शर्मा नाबाद 3 39 66 0 0 7.69 वरुण एरोन कैच एंजेलो मैथ्यूज बोल्ड थारिंडु कौशल 4 9 15 1 0 44.44 अतिरिक्त (लेग बाई 10, नोबॉल 11, वाइड 3) 24 कुल स्कोर 117.4 ओवर (रनरेट: 3.18, 506 मिनट) 375

विकेट पतन: 1-14 (केएल राहुल, 2.6 ओवर), 2-28 (रोहित शर्मा, 9.3 ओवर), 3-255 (विराट कोहली, 73.6 ओवर), 4-257 (अजिंक्य रहाणे, 75.2 ओवर), 5-294 (शिखर धवन, 87.6 ओवर), 6-302 (रविचंद्रन अश्विन, 89.5 ओवर), 7-330 (हरभजन सिंह, 99.2 ओवर), 8-344 (अमित मिश्रा, 103.4 ओवर), 9-366 (ऋद्धिमान साहा, 114.5 ओवर), 10-375 (वरुण एरोन, 117.4 ओवर)

गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड बॉल नोबॉल धम्मिका प्रसाद 22 4 54 1 2.45 1 1 नुवान प्रदीप 26 2 98 3 3.76 2 1 एंजेलो मैथ्यूज 4 1 12 1 3 0 0 थारिंडु कौशल 32.4 2 134 5 4.1 0 9 रंगना हेरात 33 4 67 0 2.03 0 0

श्रीलंका दूसरी पारी

बल्लेबाजी रन गेंद मिनट चौके छक्के स्ट्राइक रेट दिमुथ करुणात्ने बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 0 5 2 0 0 0 कौशल सिल्वा बोल्ड अमित मिश्रा 0 6 6 0 0 0 धम्मिका प्रसाद कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड वरुण एरोन 3 12 14 0 0 25 कुमार संगकारा कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 40 70 105 5 0 57.14 एंजेलो मैथ्यूज (कप्तान) कैच केएल राहुल बोल्ड अमित मिश्रा 39 63 103 4 1 61.9 दिनेश चांडीमल नाबाद 162 169 247 19 4 95.85 लाहिरू थिरिमाने कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 44 76 107 4 0 57.89 जेहान मुबारक कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड हरभजन सिंह 49 60 64 4 2 81.66 रंगना हेरात कैच अजिंक्य रहाणे बोल्ड अमित मिश्रा 1 15 18 0 0 6.66 थारिंडु कौशल कैच ऋद्धिमान साहा बोल्ड इशांत शर्मा 7 22 41 1 0 31.81 नुवान प्रदीप बोल्ड रविचंद्रन अश्विन 3 4 3 0 0 75 अतिरिक्त (बाई 3, नोबॉल 8, वाइड 8) 19 कुल स्कोर 82.2 ओवर (रनरेट: 4.45, 360 मिनट) 367

विकेट पतन: 1-0 (दिमुथ करुणात्ने, 0.5 ओवर), 2-1 (कौशल सिल्वा, 1.5 ओवर), 3-5 (धम्मिका प्रसाद, 4.1 ओवर), 4-92 (कुमार संगकारा, 24.5 ओवर), 5-95 (एंजेलो मैथ्यूज, 25.6 ओवर), 6-220 (लाहिरू थिरिमाने, 50.4 ओवर), 7-302 (जेहान मुबारक, 68.3 ओवर), 8-319 (रंगना हेरात, 72.5 ओवर), 9-360 (थारिंडु कौशल, 81.2 ओवर), 10-367 (नुवान प्रदीप, 82.2 ओवर)

गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड बॉल नोबॉल रविचंद्रन अश्विन 28.2 6 114 4 4.02 0 0 अमित मिश्रा 17 2 61 3 3.58 0 2 हरभजन सिंह 17 0 73 1 4.29 0 0 वरुण एरोन 7 0 39 1 5.57 3 0 इशांत शर्मा 13 0 77 1 5.92 0 6

भारत दूसरी पारी (लक्ष्य: 176 रन)

बल्लेबाजी रन गेंद मिनट चौके छक्के स्ट्राइक रेट केएल राहुल पगबाधा बोल्ड रंगना हेरात 5 14 19 0 0 35.71 शिखर धवन कैच एंड बोल्ड थारिंडु कौशल 28 83 119 3 0 33.73 इशांत शर्मा पगबाधा बोल्ड रंगना हेरात 10 23 44 1 0 43.47 रोहित शर्मा बोल्ड रंगना हेरात 4 16 16 1 0 25 विराट कोहली (कप्तान) कैच कौशल सिल्वा बोल्ड थारिंडु कौशल 3 10 14 0 0 30 अजिंक्य रहाणे कैच एंजेलो मैथ्यूज बोल्ड रंगना हेरात 36 76 97 4 0 47.36 ऋद्धिमान साहा स्टम्प दिनेश चांडीमल बोल्ड रंगना हेरात 2 11 11 0 0 18.18 हरभजन सिंह कैच कौशल सिल्वा बोल्ड रंगना हेरात 1 7 8 0 0 14.28 रविचंद्रन अश्विन कैच धम्मिका प्रसाद बोल्ड रंगना हेरात 3 20 22 0 0 15 अमित मिश्रा कैच दिमुथ करुणारत्ने बोल्ड थारिंडु कौशल 15 36 46 3 0 41.66 वरुण एरोन नाबाद 1 4 15 0 0 25 अतिरिक्त (लेग बाई 2, नोबॉल 1, वाइड 1) 4 कुल स्कोर 49.5 ओवर (रनरेट: 2.24, 210 मिनट) 112

विकेट पतन: 1-12 (केएल राहुल, 4.3 ओवर), 2-30 (इशांत शर्मा, 14.1 ओवर), 3-34 (रोहित शर्मा, 18.5 ओवर), 4-45 (विराट कोहली, 21.6 ओवर), 5-60 (शिखर धवन, 27.3 ओवर), 6-65 (ऋद्धिमान साहा, 30.3 ओवर), 7-67 (हरभजन सिंह, 32.3 ओवर), 8-81 (रविचंद्रन अश्विन, 38.6 ओवर), 9-102 (अजिंक्य रहाणे, 46.3 ओवर), 10-112 (अमित मिश्रा, 49.5 ओवर)

गेंदबाजी ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड बॉल नोबॉल धम्मिका प्रसाद 4 2 4 0 1 0 1 रंगना हेरात 21 6 48 7 2.28 0 0 थारिंडु कौशल 17.5 1 47 3 2.63 0 0 नुवान प्रदीप 6 3 8 0 1.33 0 0 एंजेलो मैथ्यूज 1 0 3 0 3 1 0

गॉल का यह मुकाबला इस बात का शानदार उदाहरण बन गया कि टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी की बढ़त कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक चौथी पारी पूरी नहीं हो जाती। भारत के लिए अश्विन के 10 विकेट और धवन-कोहली के शतक भी अंततः जीत के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुए, जबकि श्रीलंका ने 183 रन की पहली पारी के बाद जिस तरह वापसी की, उसने इस टेस्ट को यादगार बना दिया।

जब पहली बार इस्तेमाल हुआ DRS, भारत का 21 में से केवल 1 रिव्यू हुआ था सफल, सहवाग बने थे पहला शिकार

भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह डीआरएस का इस्तेमाल करने वाले पहले क्रिकेटर थे। श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान रिव्यू लेकर आउट होने से बचने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। वीरेंद्र सहवाग रिव्यू सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



